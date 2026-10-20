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Công an đang điều tra tài khoản ngân hàng số dư hơn 2 tỷ đồng: Người dân trình báo ngay

Chi Chi
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Công an tỉnh Tuyên Quang yêu cầu ai là chủ tài khoản ra trình báo ngay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đang kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra từ tháng 11/2020 đến cuối tháng 02/2021.

Quá trình kiểm tra, xác minh Cơ quan điều tra xác định tài khoản số 109871917092 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) có thông tin chủ tài khoản là "LE MINH KHOI", sinh ngày 08/6/1983, trú tại "Xom 2, TT Nenh, H. Viet Yen, T. Bac Giang" (hiện trong tài khoản có 2.084.433.960 đồng) có liên quan đến vụ việc.

Đề nghị chủ tài khoản hoặc người biết thông tin về chủ tài khoản liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 24, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang (hoặc qua đồng chí Đại úy Đào Tiến Lợi - Điều tra viên, số điện thoại 0888.488.811), để được giải quyết theo thẩm quyền.

Đến ngày 01/11/2026, không có ai nhận là chủ tài khoản ngân hàng trên thì số tiền trong tài khoản sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính Phủ quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Theo CA tỉnh Tuyên Quang

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