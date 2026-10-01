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Thi hành lệnh bắt tạm giam Lý Thị Thu Vân 38 tuổi

Chi Chi (Tổng hợp)
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Lý Thị Thu Vân là đối tượng hứa hỗ trợ vay ngân hàng, lừa tiền người dân

Ngày 3/10/2026, cơ quan chức năng tại phường Buôn Ma Thuột cho biết trên báo Vietnamnet đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Hà (33 tuổi, trú tại xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ) cùng Lý Thị Thu Vân (38 tuổi, trú tại thị xã Bình Long, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hà và Vân quen biết nhau qua các hội nhóm trên không gian mạng. Dù không phải cán bộ, nhân viên hay cộng tác viên của bất kỳ tổ chức tín dụng nào, đồng thời hoàn toàn không có khả năng làm thủ tục giải ngân ngân hàng, cả hai vẫn cấu kết, thống nhất kịch bản gian dối để nhắm vào những người đang gặp khó khăn về tài chính, có nhu cầu vay vốn cấp bách.

Hai đối tượng thường xuyên đăng tải các bài viết quảng cáo rầm rộ trên tài khoản Zalo cá nhân, cam kết hỗ trợ vay vốn ngân hàng với hạn mức giải ngân cao, lãi suất ưu đãi và thủ tục xét duyệt đơn giản, không cần thế chấp.

Khi các nạn nhân chủ động liên hệ nhờ hỗ trợ, Hà và Vân đưa ra các lý do như "phí thẩm định", "phí làm hồ sơ nhanh", "tiền bảo hiểm khoản vay" nhằm yêu cầu người vay phải chuyển khoản trước các khoản tiền cọc nhất định.

Theo báo Lao Động, sau khi người dân tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản chỉ định, hai đối tượng không thực hiện bất kỳ thủ tục vay vốn nào như đã hứa hẹn mà lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền để chia nhau chi tiêu cá nhân.

Với phương thức này, Hà và Vân đã chiếm đoạt tổng cộng 135,5 triệu đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Mở rộng điều tra lý lịch tư pháp và các giao dịch tài chính liên quan, cơ quan công an còn làm rõ trước khi kết hợp với Vân, một mình Hoàng Đức Hà đã thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt số tiền hơn 59 triệu đồng của các bị hại khác.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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