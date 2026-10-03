Bắt giữ Lê Thị Phương Tâm SN 1982

Lê Thị Phương Tâm đã đưa 4 người Trung Quốc từ TP.HCM ra Đà Nẵng để giao cho 2 đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết trên báo VTC News rằng đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây chuyên tổ chức, môi giới đưa người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép, bắt giữ các đối tượng liên quan và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 26/9/2026, tại Km 589+400 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua địa phận xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị), lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp cùng Cục Trinh sát và Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) bất ngờ yêu cầu dừng, kiểm tra hành chính xe ô tô 7 chỗ mang BKS 43H-145.39 có dấu hiệu khả nghi.

Tiến hành kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện Lê Phúc (sinh năm 1993) và Trương Quang Hào (sinh năm 1991, cùng trú tại TP. Đà Nẵng) đang chở 4 công dân mang quốc tịch Trung Quốc nhằm tìm đường vượt biên xuất cảnh trái phép khỏi Việt Nam. Danh tính 4 người này gồm: Su Binghui (Tô Bính Huy, SN 1988), Zheng Desheng (Trịnh Đức Thịnh, SN 1995), Zhang Yue (Trương Dược, SN 1997), Chen Mengjun (Trần Mãnh Quân, SN 1998).

Lê Phúc và Trương Quang Hào tại trụ sở của cơ quan chức năng. Ảnh: VTC News

Khai thác nhanh lời khai của Phúc và Hào, ban chuyên án lập tức mở rộng địa bàn điều tra, truy xét mắt xích phía Nam. Lực lượng chức năng đã khẩn trương bắt giữ Lê Thị Phương Tâm (sinh năm 1982, trú tại xã Đông Thạnh, TP.HCM).

Báo Tuổi Trẻ cho hay Tâm giữ vai trò trực tiếp tiếp nhận, bố trí phương tiện vận chuyển nhóm 4 công dân Trung Quốc nêu trên từ TP.HCM ra Đà Nẵng, sau đó bàn giao lại cho Phúc và Hào để tiếp tục hành trình đưa ra khu vực biên giới phía Bắc nhằm vượt biên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã giao Phòng Nghiệp vụ phối hợp Đồn Biên phòng Roòn hoàn tất hồ sơ ban đầu; phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 3 và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện các biện pháp tố tụng theo đúng quy định.

Cơ quan chức năng đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép" căn cứ theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Toàn bộ hồ sơ tố tụng, các đối tượng tổ chức và tang vật phương tiện đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.