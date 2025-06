Thêm nhiều mỹ phẩm sữa rửa mặt, đắp mặt nạ quen thuộc bị thu hồi

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 5-6 cho biết đã ban hành 4 công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc các lô mỹ phẩm vi phạm các quy định về ghi nhãn và chất lượng mỹ phẩm.

Một số mỹ phẩm bị thu hồi do lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố

Trong đó, lô dầu xả Keratin Conditioner (chai 800 ml), số lô 230225, NSX 23-2-2025, HSD 23-2-2028, số tiếp nhận phiếu công bố 46-23-CBMP-HD, bị thu hồi do mẫu kiểm nghiệm không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Sản phẩm do Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Hồng Đạt (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) sản xuất và đưa ra thị trường.

3 lô mỹ phẩm khác bị thu hồi ngày 4-6 thuộc Công ty TNHH Shynh Beauty (194-2 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM), gồm:

Sữa rửa mặt Shin Nee Premium Cleansing Foam (nhãn hàng Shin Nee), số tiếp nhận phiếu công bố 142695-21-CBMP-QLD, số lô 24I0302, hạn dùng 2-9-2027, do Hanacos Co., Ltd (Hàn Quốc) sản xuất. Sản phẩm bị thu hồi vì có công thức lưu thông không đúng với hồ sơ công bố.

Mặt nạ Super Shine Biocell Mask (nhãn hàng Episoo), số lô MFG12032025-L01, do Công ty cổ phần mỹ phẩm HNB (Long An) sản xuất, bị đình chỉ lưu hành vì nhãn có nội dung gây hiểu nhầm là thuốc.

Muối tắm dừa & sữa gạo (nhãn hàng S-White), số lô DE024, NSX 9-4-2025, HSD 9-4-2027, do Công ty TNHH Dược – Mỹ phẩm Neidi Việt Thái (quận Bình Tân, TP HCM) sản xuất, cũng bị thu hồi vì nhãn có nội dung gây hiểu nhầm là thuốc.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Shynh Beauty và các đơn vị liên quan gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận hàng trả lại, và tiến hành thu hồi triệt để trên toàn quốc.

Người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra kỹ nguồn gốc, thành phần, số công bố sản phẩm trước khi sử dụng và thông báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.