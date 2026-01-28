Thêm một quốc gia gần Việt Nam tăng cường giám sát khách nhập cảnh trước nguy cơ dịch Nipah

Bộ Y tế Malaysia (MOH) đang tiếp tục nâng cao năng lực sẵn sàng thông qua việc sàng lọc y tế tại các cửa khẩu quốc tế, đặc biệt đối với khách du lịch đến từ các quốc gia được đánh giá là có rủi ro cao sau đợt bùng phát bệnh Nipah tại Tây Bengal, Ấn Độ.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 28/1, Bộ Y tế Malaysia cho biết sẽ tăng cường giám sát liên tục, bao gồm việc theo dõi chặt chẽ tại hiện trường và củng cố năng lực của các phòng thí nghiệm quốc gia để đảm bảo phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm. Sự sẵn sàng của các cơ sở y tế cũng được đẩy mạnh thông qua việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát, bao gồm các quy trình thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt.

Các sĩ quan nhập cảnh tại sân bay Malaysia đã được cấp lại trang thiết bị bảo hộ cá nhân như một biện pháp phòng ngừa trước những lo ngại về đợt bùng phát virus Nipah mới tại Ấn Độ, trong bối cảnh nhu cầu đi lại dự kiến sẽ tăng cao trước thềm Tết Nguyên đán.

Sự hợp tác liên ngành và xuyên suốt giữa các cơ quan cũng đã được củng cố nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn bất kỳ sự tái xuất hiện nào của bệnh Nipah. Bộ Y tế nhấn mạnh rằng mặc dù Malaysia chưa báo cáo bất kỳ trường hợp mắc bệnh Nipah nào kể từ năm 1999, cơ quan này vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ trước nguy cơ lây truyền qua biên giới sau các ca nhiễm lẻ tẻ được báo cáo ở một số quốc gia khác.

Việc theo dõi liên tục bệnh Nipah đã được tăng cường thông qua sự phối hợp với Cục Dịch vụ Thú y và Cục Động vật hoang dã và Công viên quốc gia Malaysia theo cách tiếp cận Một sức khỏe. Cho đến nay, chưa có virus Nipah nào được phát hiện trên động vật nuôi hoặc động vật hoang dã tại nước này.

Bộ Y tế Malaysia khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người đi du lịch đến các khu vực có nguy cơ cao, cần duy trì vệ sinh cá nhân tốt và tránh tiếp xúc với động vật bị bệnh hoặc tiêu thụ các sản phẩm bị ô nhiễm để phòng tránh nhiễm virus. Khách du lịch từ các vùng rủi ro được khuyên nên tự theo dõi tình trạng sức khỏe và tìm kiếm sự điều trị ngay lập tức tại cơ sở y tế gần nhất nếu cảm thấy không khỏe.

Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur

Theo quy định tại Malaysia, bệnh Nipah được phân loại là bệnh phải thông báo theo Luật Phòng chống và Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm năm 1988. Đây là một bệnh truyền nhiễm lây truyền từ động vật sang người do nhiễm virus Nipah (NiV), với vật chủ tự nhiên là loài dơi ăn quả.

Quá trình lây nhiễm ở người có thể xảy ra thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của động vật bị nhiễm bệnh như nước bọt, máu và dịch tiết, hoặc do ăn thực phẩm bị ô nhiễm, cũng như tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Các triệu chứng như sốt, đau đầu, nôn mửa, ho, khó thở, co giật, lú lẫn và mất phương hướng thường xuất hiện sau thời gian ủ bệnh từ 5 đến 14 ngày. Căn bệnh này có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm não và các vấn đề về hô hấp với tỷ lệ tử vong dao động từ 40% đến 75%.