Thêm một bệnh viện "dính" thầu sữa giả?

Ngày 18-4, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết trước thông tin cơ quan chức năng triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã rà soát các sản phẩm sữa đang được sử dụng tại cơ sở này.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn thu hồi sữa Hapomil. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Qua rà soát, bệnh viện xác định sản phẩm sữa Hapomil được cung ứng trong bệnh viện do Công ty CP Dinh dưỡng quốc tế Happy World cung ứng thuộc danh mục các sản phẩm sữa do Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma (công ty đang bị điều tra) sản xuất.

Sản phẩm này được đưa vào sử dụng sau quá trình đấu thầu đúng quy định pháp luật. Bệnh viện không ký kết hợp đồng trực tiếp với Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma.

"Công ty Cổ phần Dinh dưỡng quốc tế Happy World - đơn vị cung ứng sản phẩm cho bệnh viện - hiện không có tên trong danh sách các công ty bị công bố có liên quan đến đường dây sản xuất sữa giả"- đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông tin.

Sản phẩm sữa Hapomil ghi rõ do Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma sản xuất

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, dù chưa có thông tin của cơ quan chức năng về sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus là sữa giả hay không, nhưng để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người bệnh từ ngày 12-4, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn dừng tư vấn sử dụng và thu hồi sản phẩm này để trả lại đơn vị cung ứng.

Trước đó, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng thu hồi một loại sữa khác được xác định liên quan trong vụ gần 600 sữa giả vừa bị phát hiện.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), 100% mẫu sữa giả vừa được phát hiện được doanh nghiệp công bố tại chi cục an toàn thực phẩm các địa phương. Khoảng 10% trong số 573 nhãn hiệu sữa giả được công bố chất lượng tại Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội, còn lại công bố ở Hòa Bình, Vĩnh Phúc và địa phương khác.