Đức sẽ sản xuất tên lửa đạn đạo ATACMS cho hệ thống HIMARS, vậy đây có thực sự là cơ hội để Ukraine nhận được nhiều vũ khí hơn?

Tập đoàn Rheinmetall của Đức đã thông báo ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty Lockheed Martin của Mỹ.

Hai bên dự kiến sẽ thiết lập dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo ATACMS tại Đức.

Các tên lửa này được sử dụng bởi những hệ thống pháo phản lực dẫn đường như M142 HIMARS, M270 MLRS, MARS II và một số loại khác. Dự kiến dây chuyền mới sẽ được khởi động tại nhà máy Rheinmetall ở Unterlüss.

Đặc biệt, cơ sở mới này được lên kế hoạch sản xuất động cơ nhiên liệu rắn và các linh kiện khác cho tên lửa ATACMS.

Mặc dù chưa được công bố nhưng nhiều khả năng việc lắp ráp cuối cùng cũng sẽ diễn ra tại đây, sử dụng các linh kiện địa phương và một số chi tiết quan trọng khác được sản xuất tại Mỹ.

Doanh nghiệp mới này không chỉ quan trọng để đáp ứng nhu cầu của Đức và các nước NATO thuộc châu Âu khác, mà có lẽ còn quan trọng đối với Ukraine.

Bởi vì thông cáo báo chí nêu rõ rằng dây chuyền sản xuất mới này cũng sẽ đáp ứng nhu cầu của những đồng minh châu Âu, mà rõ ràng bao gồm cả Ukraine.

Đánh giá kỹ thuật đối với tên lửa đạn đạo ATACMS.

Với tần suất sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS của Lực lượng vũ trang Ukraine, có thể kết luận chúng được cung cấp với số lượng cực kỳ hạn chế. Doanh nghiệp mới này dự báo sẽ giúp khắc phục tình trạng đó.

Tập đoàn Rheinmetall cho biết việc xây dựng nhà máy sản xuất động cơ tên lửa đã gần hoàn tất và dây chuyền dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2027.

Nhưng cho dù việc sản xuất diễn ra vào năm tới, những tên lửa đầu tiên có lẽ sẽ không xuất xưởng cho đến năm 2028, hoặc thậm chí muộn hơn, vì chu kỳ sản xuất các loại vũ khí hiện đại ở cấp độ này cần nhiều tháng.

Cũng cần lưu ý dây chuyền sản xuất khả năng cao sẽ không chạy hết công suất ngay từ đầu, và sẽ đạt được các chỉ tiêu đề ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Năng lực lắp ráp dự kiến cũng chưa được biết, vì tại chính Mỹ, tốc độ sản xuất và thu hồi ATACMS hiện ở mức hàng chục đơn vị mỗi tháng, trong khi ở Đức, có lẽ sẽ thấp hơn một chút.