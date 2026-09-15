Theo giới chuyên gia, quân Nga đang chiếm lợi thế lớn ở thành phố Orikhiv nhưng đã mất đà tiến ở Lyman, do cuộc phản công của Quân đội Ukraine.

Ảnh minh họa quân Nga thẳng tiến ở Orikhiv và bị Ukraine chặn lại tại Lyman

Theo nhận định của chuyên gia địa-chính trị Yuriy Baranchyk, các sự kiện chính trong tuần qua tại khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt là việc quân Nga bao vây thành phố Orikhiv ở tỉnh Zaporizhia và cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine gần Lyman, thuộc vùng Donetsk.

Ông lưu ý trọng tâm của tuần này một lần nữa không phải là tiền tuyến, mà là hậu phương. Việc sử dụng máy bay không người lái tấn công đã tăng mạnh, và cơ sở hạ tầng của miền Tây Ukraine đã trở thành mục tiêu tấn công riêng biệt.

Theo hướng Orikhiv, cấu trúc tác chiến của cuộc tấn công của Nga đang dần trở nên rõ ràng: Tập đoàn quân 58 đang tiến thẳng từ phía Nam qua Novodanylivka, đồng thời cố gắng đánh bọc sườn Orikhiv từ phía Đông và phía Tây.

Hiện tại, đây là sự mở rộng khu vực chiến thuật, chứ chưa phải là một cuộc tấn công trực diện vào Orikhiv, nhưng mục tiêu là khá rõ ràng: Quân Nga không cần thiết phải chiếm thành phố bằng một cuộc tấn công trực diện, mà trước tiên là làm suy yếu sự ổn định của toàn bộ khu vực giao nhau Orikhiv.

Tiến lên các ngọn đồi gần Novopavlivka và Novoandriivka cho phép tăng cường hỏa lực vào các tuyến đường hướng tới Tavriiske và Komyshuvakha, tức là vào các tuyến liên lạc tiếp tế cho khu vực phòng thủ từ phía Tây Bắc.

Phân tích tình hình ở khu vực Lyman ở Donetsk, chuyên gia Yuriy Baranchyk thừa nhận bước tiến của lực lượng Nga ở khu vực này đã bị đình trệ.

Điều này có ý nghĩa không phải vì sự mất mát về lực lượng hay thực tế về số km, mà là do cấu hình của khu vực này.

Mũi nhọn phía Bắc Lyman được thiết kế để đe dọa thành phố từ phía Đông Bắc, duy trì áp lực dọc theo sông Zherebets và đồng thời đưa các đơn vị Nga đến mặt trận phía Bắc của cụm đô thị Sloviansk.

Tuy nhiên, giờ đây quân Nga có thể phải thiết lập lại một mặt trận ổn định ở phía Đông và Đông Bắc Lyman, không nên tiếp tục các trận đánh theo hướng Sviatohirsk để tránh gây ra thêm những rắc rối về binh lực.

“Lyman chưa phải là một cuộc khủng hoảng về mặt tác chiến, nhưng nó đã là một sự mất đà thực sự ở cấp cục bộ. Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thành công trong việc buộc các đơn vị Nga chuyển từ phát triển tấn công sang ổn định tình hình”, vị chuyên gia nhận định về cục diện chiến sự.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng các chiến dịch không kích đang diễn ra một cách ổn định hơn nhiều.

Theo thông báo của Lực lượng Vũ trang Ukraine, từ ngày 7 đến 11/9, đủ loại máy bay không người lái (UAV) đã bay vào tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine.

Ngoài các loại UAV Geran, số liệu thống kê cho thấy ngày càng nhiều thêm các biến thể phản lực của chúng, như Gerbera, Parodiya và các hệ thống phản lực S8000 Banderol. Đến ngày 8/9, phía Ukraine đã phân loại hơn một nửa trong số 166 UAV được sử dụng là máy bay không người lái phản lực.

2 ngày cuối tuần là một bước ngoặt về nhịp độ, khi chỉ từ sáng ngày 12 đến sáng ngày 13, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đếm được có tới 863 UAV tấn công các mục tiêu của mình chỉ trong 25 giờ.

Chuyên gia Yuriy Baranchyk lưu ý, trước đây, một cuộc không kích quy mô lớn là một sự kiện riêng biệt, bao gồm các bước: Chuẩn bị, một đợt tấn công lớn và tạm dừng để tiếp tục chuẩn bị cho đợt tiến công tiếp theo; nhưng giờ đây, nó là một quá trình liên tục, khiến hệ thống phòng không Ukraine không thể đối phó được.

Hiện nay, trong các đợt không kích của quân Nga, các lực lượng đặc nhiệm cơ động, không quân, tác chiến điện tử và các hệ thống phòng không của Ukraine phải hoạt động gần như liên tục và khả năng phân bổ lại lực lượng giữa các khu vực đang giảm dần.

Máy bay không người lái phản lực đã tạo ra những cuộc tấn công dữ dội và ngay lập tức phá hủy một phần đáng kể máy bay không người lái đánh chặn của Ukraine.

Vị chuyên gia Nga nhấn mạnh các cuộc không kích bằng bom, tên lửa, UAV vào miền Tây Ukraine cũng hết sức dữ dội.

Vào ngày 12/9, một cuộc tấn công quy mô lớn đã nhắm vào các vùng Volyn và Rivne, phá hủy cơ sở hạ tầng đường sắt; đến ngày 13/9, một đầu máy xe lửa bị trúng đạn cách Ba Lan 2km. Trong hai ngày tiếp theo, các cơ sở đường sắt ở thành phố Lutsk và huyện Kovel thuộc tỉnh Volyn; sau đó là hành lang vận tải dọc theo biên giới Ba Lan đã bị tấn công.

Tóm lại, các cuộc không kích rộng khắp của quân Nga đã khiến Ukraine phải đồng thời bảo vệ thủ đô Kiev, các cơ sở của ngành năng lượng, các cảng ven Biển Đen, các cơ sở công nghiệp, đường sắt và các cửa khẩu biên giới phía tây, buộc phải phân bổ nguồn lực phòng không hạn chế của mình không chỉ trên một lãnh thổ rộng lớn mà còn đối với số lượng mục tiêu ngày càng tăng.

Theo Topcor.ru



