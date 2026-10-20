“Thế giới sẽ kinh ngạc”: Iran dọa tung đòn chưa từng có – Mỹ đe đưa bom mẹ GBU-43/B vào vị trí

"Thế giới sẽ kinh ngạc," người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Hossein Mohebbi, nói. "Chúng tôi có những mục tiêu mới chưa bị tấn công," ông nói thêm.

Iran: "Thế giới sẽ kinh ngạc"

CNN cho biết, Iran đã phát tín hiệu rằng họ đang chuẩn bị cho một vòng xung đột khác với Mỹ và đã đưa ra những lời đe dọa công khai chống lại Washington và các đồng minh của nước này.

Trong tháng vừa qua, các chỉ huy quân sự Iran đã tăng cường một loạt thông điệp công khai khẳng định rằng Iran đã tích trữ một lượng lớn vũ khí mới, sẵn sàng được sử dụng để tấn công các mục tiêu bên ngoài khu vực nếu Mỹ nối lại các hành động thù địch bắt đầu từ tháng Hai.

Các quan chức Iran đã đe dọa sẽ mở rộng mục tiêu nếu xung đột leo thang, đưa ra các lựa chọn bao gồm cắt cáp internet dưới biển, tấn công các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và các cơ sở dầu khí trong khu vực.

"Thế giới sẽ kinh ngạc," người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Hossein Mohebbi, nói vào cuối tháng trước. "Chúng tôi có những mục tiêu mới chưa bị tấn công," ông nói thêm.

Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Hossein Mohebbi. Ảnh: Reuters

Gần chín tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran, xung đột đã rơi vào bế tắc. Cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng – Tehran nhấn mạnh sự sống còn của mình, còn Washington chỉ ra những thiệt hại gây ra cho Iran.

Trong khi đó, chính quyền Trump tiếp tục thử nghiệm các biện pháp kinh tế và quân sự mới để buộc Iran đầu hàng, điều mà Tehran kiên quyết chống lại.

"Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc," Mohebbi nói. "Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài."

Nhắm mục tiêu vào châu Âu

Trong vài tuần qua, các cố vấn Nhà Trắng đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận về nhiều phương án khác nhau đối với Iran.

Mặc dù ông Trump đã tuyên bố công khai rằng ông sẽ không có hành động mới nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng một số cố vấn đã nói riêng với CNN rằng họ không biết liệu tuyên bố đó có mang tính quyết định hay có thể thay đổi trước ngày bầu cử 3/11 hay không.

Theo nhiều quan chức Mỹ am hiểu vấn đề, quân đội Mỹ đã xây dựng các kế hoạch tấn công mới, trong đó có khả năng sử dụng loại bom được mệnh danh là "mẹ của các loại bom" để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm hạt nhân của Iran nếu ông Trump ra lệnh nối lại các hoạt động quân sự trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bom GBU-43/B (MOAB) là loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của Mỹ và sẽ đánh dấu một sự leo thang đáng kể.

"Đây là những công cụ tuyên truyền nhằm mục đích đe dọa người dân Iran", Alireza Sheikh, một chỉ huy quân đội Iran, nói hôm thứ Bảy. "Người dân Iran là cha đẻ của mọi loại bom đạn."

Iran đã phát tín hiệu về một học thuyết quân sự mới, mang tính tấn công hơn, cho thấy nước này sẽ không chờ bị tấn công mà thậm chí có thể tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu.

Tuần trước, các tài khoản mạng xã hội của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đưa tin rằng nước này đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên khắp cả nước, bao gồm cả việc phóng 30 tên lửa đạn đạo cùng một lúc.

Một cột khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa vào một tòa nhà ở Tehran ngày 1/3. Ảnh: AFP

Farzin Nadimi, một chuyên gia cấp cao tại viện nghiên cứu Washington Institute chuyên về chính sách đối ngoại của Mỹ trong khu vực, cho biết nếu Tehran, trong bối cảnh được tiếp thêm động lực, quyết định thử nghiệm các tên lửa tầm xa mới của mình nhằm vào châu Âu trong một cuộc tấn công, các mục tiêu có thể bao gồm lực lượng Mỹ đóng tại các căn cứ không quân ở Anh, hoặc trung tâm hậu cần ở Ramstein, Đức, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ bên ngoài lãnh thổ Mỹ.

"Tuy nhiên, Iran có thể sẽ chỉ sử dụng biện pháp đó trong trường hợp leo thang căng thẳng ở mức độ cao nhất", Nadimi nói.

Theo các quan chức, đầu tháng này, Mỹ đã điều tất cả các máy bay ném bom tầm xa đóng tại Anh trở về căn cứ chính ở Mỹ sau một mối đe dọa mới chưa được xác định.

Vài ngày trước đó, chính phủ Anh đã bắt giữ một số cá nhân liên quan đến âm mưu được cho là của Iran nhằm mục tiêu vào căn cứ không quân của Anh nơi các máy bay ném bom của Mỹ đóng quân.

Để tăng khả năng tấn công trúng mục tiêu, Nadimi cho biết Iran có thể sẽ phóng các đàn máy bay không người lái tinh vi và phối hợp nhịp nhàng hơn, được trang bị trí tuệ nhân tạo, camera và liên kết dữ liệu có khả năng giao tiếp với nhau, điều chỉnh đường bay và tốc độ để tránh gây nhiễu và phòng không.

"Họ chưa chứng minh được những khả năng này, nhưng trước đây họ đã thảo luận về việc phát triển các công nghệ như vậy", Nadimi nói.

Ông cũng cho biết thêm, Iran có thể tìm cách nâng cao khả năng tên lửa hành trình của mình bằng cách trang bị động cơ siêu âm để né tránh sự đánh chặn tốt hơn và cố gắng gây nhiễu các vệ tinh liên lạc và giám sát quân sự.



