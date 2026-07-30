Thế giới động vật cực kỳ quý hiếm ở Vườn quốc gia Ea Sô

Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk vừa được nâng hạng thành Vườn quốc gia. Đây là nơi có trảng cỏ tự nhiên lớn nhất Việt Nam với hơn 4000ha, là sinh cảnh cực kỳ quan trọng của các loài thú móng guốc và nhiều loài thú quý hiếm khác.
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định thành lập Vườn quốc gia Ea Sô trên cơ sở chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, trở thành vườn quốc gia thứ 37 của Việt Nam.
Theo Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, nay là Vườn quốc gia Ea Sô, được đánh giá là “viên ngọc” quý trong hệ sinh cảnh rừng nhiệt đới thường xanh xen kẽ những thảm cỏ rộng lớn và ẩm ướt quanh năm hiếm có ở Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á.
Điều tra cho thấy Vườn quốc gia này có khoảng 789 loài thực vật, trong đó 22 loài nằm trong danh sách nguy cấp IUCN 2025. Nơi đây cũng ghi nhận 30 loài thú với 5 loài cực kỳ nguy cấp như Tê tê Java, Bò rừng, Cheo cheo, Cầy vằn.
Ngoài ra có khoảng 179 loài chim với Công xanh, Hồng hoàng, Diều núi… cùng 83 loài bò sát và lưỡng cư, trong đó 36 loài được ghi nhận mới.
Thêm nữa, do địa hình vùng rừng Ea Sô bị chia cắt mạnh trong suốt quá trình kiến tạo địa chất hàng triệu năm, hình thành vô số thác, ghềnh, vách đá hiểm trở… tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ hiếm có trên cao nguyên Đắk Lắk.
Hoạt động bẫy ảnh do Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã ghi lại những thước phim quý hiếm về thế giới động vật hoang dã, quý hiếm tại đây.