Thế giới bùng nổ nguồn năng lượng mới: Mọi kỷ lục đều bị phá; tiết kiệm 467 tỷ USD

Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) vừa đưa báo cáo mới nhất, đánh giá về sự bùng nổ của năng lượng tái tạo năm 2024, phá vỡ mọi kỷ lục.

Theo đó, năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn trong chuyển đổi năng lượng toàn cầu khi thế giới bổ sung kỷ lục 582 gigawatt (GW) công suất năng lượng tái tạo, tăng hơn 15% so với năm 2023.

Năng lượng mặt trời dẫn đầu với 452,1 GW, chiếm gần 78% công suất mới, theo sau là năng lượng gió với 114,3 GW. Các nguồn khác như thủy điện, địa nhiệt và năng lượng sinh học đóng góp phần còn lại. Tổng công suất tái tạo toàn cầu đạt 4.443 GW vào cuối năm 2024.

Kỷ lục mới này góp phần rất lớn cho cả thế giới khi năng lượng tái tạo giúp tiết kiệm 467 tỷ USD chi phí nhiên liệu hóa thạch năm 2024, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu dầu khí, tăng cường an ninh năng lượng. Với công nghệ sẵn có và chi phí giảm, năng lượng tái tạo đang trở thành nguồn điện chủ đạo.

Theo đánh giá của IRENA, để thế giới đạt mục tiêu tăng gấp 3 công suất tái tạo lên 11.000 GW vào năm 2030 theo "Đồng thuận UAE" tại COP28, thế giới cần tăng tốc hơn nữa; các chính phủ và doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ, vượt qua rào cản và đẩy nhanh tiến độ triển khai để năng lượng tái tạo có thể cung cấp hầu hết điện năng cho thế giới vào năm 2030.

IRENA cho biết thêm, năng lượng tái tạo ngày càng rẻ, với 91% dự án mới năm 2024 có chi phí thấp hơn nhiên liệu hóa thạch. Chi phí trung bình toàn cầu là: gió trên bờ (0,034 USD/kWh), mặt trời (0,043 USD/kWh), thủy điện (0,057 USD/kWh) và gió ngoài khơi (0,082 USD/kWh).

Lưu trữ pin là yếu tố then chốt, giúp tích hợp năng lượng mặt trời và gió vào lưới điện. Chi phí pin giảm 93% từ 2.571 USD/kWh năm 2010 xuống 192 USD/kWh năm 2024, nhờ cải tiến vật liệu và sản xuất quy mô lớn. Các dự án hybrid kết hợp sản xuất, lưu trữ và giám sát kỹ thuật số đang nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.