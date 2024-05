The Coffee House chính thức phản hồi về sự cố vỡ kính khiến nữ bác sĩ 29 tuổi có nguy cơ liệt nửa người

Mới đây, trên website của The Coffee House đã lên tiếng về sự việc nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê Nghệ An, hiện công tác tại bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều, Hà Nội) không may xảy ra tai nạn nghiêm trọng ở quán cà phê gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Theo thông tin từ The Coffee House (TCH) vào tối ngày 20/04, Hà Nội có xuất hiện giông lốc kèm mưa đá, gây vỡ kính tại toà nhà Việt Tower - 01 Thái Hà, nơi TCH thuê mở địa điểm kinh doanh.

Sự cố này đã khiến một số khách hàng và nhân viên bị thương. Ngay khi sự cố xảy ra, TCH đã ngay lập tức đưa người bị thương vào viện chữa trị. Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng & BQL tòa nhà Việt Tower (bên cho thuê và vận hành tòa nhà) xác định thiệt hại và đề xuất phương án hỗ trợ.

Cụ thể, ngay tại thời điểm diễn ra sự cố (20/04), nhân viên trong ca tối tại The Coffee House cơ sở Thái Hà lập tức sơ tán khẩn cấp khách hàng vào kho để trú ẩn. Sau đó, đại diện cửa hàng đã đưa toàn bộ 4 nhân viên cùng 3 khách hàng bị thương vào bệnh viện và chi trả trước toàn bộ viện phí phát sinh trong đợt đầu.

Cửa hàng tạm ngừng hoạt động vào lúc 21h00 cùng ngày. TCH cũng đã thông báo với BQL tòa nhà Việt Tower, đồng thời trình báo cơ quan công an, hỗ trợ khám nghiệm hiện trường. Ngày 21/04, toàn bộ nhân viên và ⅔ khách hàng đã được xuất viện. Các nhân viên cửa hàng đã hành động nhanh, khẩn trương và kịp thời để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

Liên quan đến trường hợp của nữ bác sĩ Lý, TCH cho biết trong suốt quá trình điều trị, đại diện của TCH thường xuyên túc trực ở bệnh viện và thăm hỏi gia đình. Đến thời điểm hiện tại, TCH đặt ưu tiên cùng gia đình tập trung vào việc chữa trị.

Hiện TCH cơ sở Thái Hà đang tạm ngừng hoạt động. Ảnh: Vân Đức

Đồng thời, phía TCH đã chủ động đề xuất phương án hỗ trợ và đang chờ gia đình phản hồi. Bên cạnh đó, TCH đã gửi công văn xác nhận các thiệt hại với BQL tòa nhà Việt Tower - 01 Thái Hà và cùng làm việc để đề xuất phương án hỗ trợ của mỗi bên.

"TCH rất lấy làm tiếc với trường hợp của khách hàng M.L và chân thành chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị. Với sự việc không may này, TCH luôn đặt ưu tiên sức khoẻ khách hàng lên hàng đầu cũng như tôn trọng sự riêng tư của gia đình khách hàng trong thời gian chữa trị. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này." - quán cà phê cho biết.

Bác sĩ Hoàng Minh Lý