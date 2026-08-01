Thay đổi tem đăng kiểm ô tô

Bộ Xây dựng vừa ban hành 3 mẫu tem kiểm định hoàn toàn mới dành cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng. Lần đầu tiên, ô tô điện không phát thải trực tiếp carbon được cấp tem màu xanh lá cây riêng, trong khi xe sử dụng động cơ đốt trong dùng tem màu cam tích hợp thông tin mức khí thải.

Theo quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có ba mẫu tem kiểm định mới, được phân loại theo loại phương tiện và công nghệ động cơ thay vì sử dụng một mẫu tem thống nhất như trước.

Trong đó, tem màu xanh lá cây được cấp cho các phương tiện không phát thải trực tiếp carbon, chủ yếu là ô tô điện. Mẫu tem thể hiện ba thông tin gồm thời hạn hiệu lực (tháng, năm), biển số xe và mã số cơ sở đăng kiểm. Màu xanh được lựa chọn nhằm nhận diện các phương tiện thân thiện với môi trường .

Tem đăng kiểm dành cho ô tô điện. Ảnh: BXD.

Đối với xe cơ giới sử dụng động cơ đốt trong, Bộ Xây dựng sử dụng tem màu cam. Ngoài các thông tin về thời hạn hiệu lực, biển số và mã số cơ sở đăng kiểm, mẫu tem này còn bổ sung trường thông tin về mức khí thải của phương tiện.

Trong khi đó, tem màu tím được áp dụng cho xe máy chuyên dùng hoạt động trên công trường hoặc tham gia giao thông. Tem hiển thị thông tin về thời hạn hiệu lực, biển số kiểm soát và mã số của đơn vị đăng kiểm .

Tem đăng kiểm cho xe cơ giới sử dụng động cơ đốt trong (màu cam) và tem đăng kiểm cho xe máy chuyên dùng.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng mẫu tem riêng cho phương tiện không phát thải trực tiếp carbon. Đồng thời, việc tích hợp thông tin mức khí thải ngay trên tem kiểm định cũng giúp tăng khả năng nhận diện đối với các xe sử dụng động cơ đốt trong.

Theo Bộ Xây dựng, việc phân biệt màu sắc giữa các loại tem sẽ giúp lực lượng chức năng cũng như chủ phương tiện dễ dàng nhận biết từng nhóm phương tiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường và đáp ứng yêu cầu quản lý theo quy định mới.

Cùng với việc thay đổi mẫu tem kiểm định, Bộ Xây dựng tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ về lệ phí.

Theo đó, lệ phí cấp Giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật theo quy định là 40.000 đồng/giấy. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12 năm nay, mức thu này được giảm 50%, xuống còn 20.000 đồng/lần cấp.

Đối với các phương tiện thuộc diện miễn kiểm định lần đầu , chi phí lập hồ sơ phương tiện được quy định thống nhất ở mức 46.000 đồng/xe.

Bên cạnh thay đổi về tem kiểm định, quy trình đăng kiểm cũng được số hóa mạnh mẽ nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12 năm nay, lệ phí cấp Giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật được giảm 50%. Ảnh: Lộc Liên.

Theo quy định mới, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ theo nhiều hình thức, gồm trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đáng chú ý, các cơ sở đăng kiểm sẽ chấp nhận giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn được tích hợp trên các ứng dụng định danh điện tử như VNeID và VNeTraffic, thay cho bản giấy.

Đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng thuộc diện miễn kiểm định lần đầu, thời gian xử lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận điện tử và tem kiểm định được rút ngắn xuống không quá 4 giờ làm việc kể từ khi cơ sở đăng kiểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

Việc đồng bộ từ mẫu tem kiểm định mới đến cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh sử dụng hồ sơ điện tử được kỳ vọng sẽ hiện đại hóa hoạt động đăng kiểm, nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục.