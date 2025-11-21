Thay đổi bất ngờ gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn uống cà phê mỗi ngày?

Tinh thần tỉnh táo, tập trung hơn

Một tách cà phê đen 355ml chứa từ 113 - 247 mg caffeine có tác dụng kích thích não và hệ thần kinh. Caffeine có thể giúp tăng sự tỉnh táo, giảm mệt mỏi và cải thiện khả năng tập trung, giúp người uống cảm thấy nhiều năng lượng hơn.

Hoạt động thể chất năng suất hơn

Ảnh minh hoạ

Một nghiên cứu năm 2021 đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế cho thấy uống cà phê hoặc một loại đồ uống chứa caffeine khác trước khi tập luyện có thể cải thiện các bài tập aerobic bằng cách tăng sức bền cơ bắp.

Nghiên cứu khác năm 2023 kết luận những người uống cà phê có số bước chân hàng ngày cao hơn so với những người không uống với mức độ chênh lệch khoảng 1.000 bước. Có nhiều yếu tố góp phần vào sự gia tăng này, nhưng các nhà khoa học đều đồng tình về việc năng lượng do cung cấp có thể giúp người uống duy trì năng suất vận động tốt hơn.

Sức khỏe tim mạch tốt hơn

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ cà phê với lượng vừa phải có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bao gồm suy tim, bệnh động mạch vành, đột quỵ và loạn nhịp tim. Uống cà phê hàng ngày cũng góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp và đau tim.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Anthea Levi, lợi ích này là do chất chống oxy hóa trong cà phê có khả năng chống viêm, ngăn ngừa sự hao mòn tế bào. Trong khi đó, viêm nhiễm là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch.

Ảnh minh hoạ

Hỗ trợ quá trình tiêu hoá trơn tru

Axit trong cà phê thúc đẩy ruột sản xuất gastrin, một loại hormone thúc đẩy các cơ trong đại tràng co bóp và kích thích nhu động ruột. Theo chuyên gia Levi, caffeine và axit chlorogenic trong cà phê cũng phối hợp với nhau để kích thích các cơn co thắt ruột, tăng tốc độ di chuyển của thức ăn qua hệ thống tiêu hóa. Khi sử dụng cà phê đều đặn, người uống có thể giảm tình trạng táo bón.

Giảm nguy cơ mắc tiểu đường

Một đánh giá năm 2024 cho thấy uống cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đó là do hạt cà phê có chứa phytochemical, hợp chất thực vật giúp ngăn ngừa stress oxy hóa - nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2, béo phì và hội chứng chuyển hóa.

“Cà phê cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt như axit chlorogenic - một polyphenol có thể cải thiện độ nhạy insulin và quá trình chuyển hóa glucose trong cơ thể”, chuyên gia dinh dưỡng Levi cho biết. Những hợp chất này đều quan trọng trong việc điều hòa lượng đường trong máu và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Ảnh minh hoạ

Lưu ý khi uống cà phê mỗi ngày

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Lauren Manaker, uống cà phê tốt nhưng uống quá nhiều (vượt quá 400mg caffeine/ngày) có thể gây lo âu, rối loạn giấc ngủ, giảm thời gian ngủ sâu, chán ăn và “nghiện” caffeine. Uống cà phê có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng lo lắng và bồn chồn, tim đập nhanh đặc biệt là đối với những người dễ bị lo âu.

Bên cạnh đó, một số người không nên uống, thậm chí tránh xa như người có dạ dày nhạy cảm hoặc dễ bị trào ngược dạ dày thực quản vì caffeine có thể kích thích sản xuất axit. Phụ nữ mang thai cũng như những người bị rối loạn giấc ngủ, thiếu sắt hoặc thiếu máu do thiếu sắt cũng nên hạn chế tiêu thụ vì cà phê có thể ức chế hấp thu sắt.

Điều cần lưu ý là uống cà phê có thể làm răng ố vàng, mòn men răng theo thời gian. Người uống nên sử dụng ống hút, hoặc đánh răng, súc miệng ngay sau khi sử dụng cà phê để giảm thiểu tình trạng này.