Thấy dấu hiệu lạ ở "vùng kín" khi mang thai 20 tuần, cô gái trẻ nhận kết quả khiến nhiều người giật mình

Mới đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công nhiều trường hợp phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà. Các bác sĩ cho biết, bệnh có thể tiến triển nhanh trong thai kỳ, vì vậy việc phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Một trong những trường hợp điển hình là nữ bệnh nhân gần 20 tuổi, mang thai lần đầu, thai được 20 tuần. Khoảng hai tuần trước khi đến bệnh viện, người bệnh phát hiện các tổn thương dạng u nhú ở vùng sinh dục. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Da liễu Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Tại Khoa Laser và Săn sóc da, qua thăm khám, ThS.BSNT Nguyễn Mậu Tráng ghi nhận bệnh nhân có nhiều tổn thương sùi mào gà ở vùng sinh dục ngoài và thành âm đạo. Bệnh nhân được chỉ định thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, trong đó có sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác nhằm đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe trước khi can thiệp.

Ảnh minh họa.

Sau khi hội chẩn chuyên môn với bác sĩ chuyên khoa sản để đánh giá tình trạng thai nhi và sức khỏe người mẹ, các bác sĩ quyết định điều trị bằng phương pháp xịt nitơ lỏng (cryotherapy). Đây là phương pháp ít xâm lấn, được đánh giá tương đối an toàn đối với phụ nữ mang thai, đặc biệt trong giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai.

Sau điều trị, bệnh nhân được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện trong ba ngày. Kết quả cho thấy tình trạng sức khỏe của cả mẹ và thai nhi đều ổn định, không ghi nhận biến chứng.

Sùi mào gà có thể lan rộng và nhanh hơn bình thường ở phụ nữ mang thai

TS.BS Vũ Huy Lượng, Trưởng Khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây ra. Phụ nữ mang thai có thể đã nhiễm HPV từ trước hoặc trong quá trình mang thai.

“Trong thai kỳ, hệ miễn dịch tự nhiên của người mẹ suy giảm, đồng thời mạch máu tại cơ quan sinh dục tăng sinh mạnh. Đây là điều kiện thuận lợi để virus phát triển nhanh, khiến các tổn thương sùi mào gà có xu hướng lan rộng và tăng kích thước nhanh hơn bình thường”, TS Lượng cho biết.

Theo các bác sĩ, điều trị sùi mào gà ở phụ nữ mang thai là một thách thức, bởi mọi can thiệp đều phải đảm bảo an toàn tối đa cho thai nhi. Hiện nay, không nhiều cơ sở y tế có đủ điều kiện chuyên môn để tiếp nhận điều trị nhóm bệnh nhân đặc thù này.

Tại Khoa Laser và Săn sóc da, mỗi trường hợp đều được thăm khám kỹ lưỡng và hội chẩn với bác sĩ sản khoa trước khi quyết định phương án xử trí. Tùy tình trạng cụ thể, bệnh nhân có thể được theo dõi đến hết thai kỳ hoặc điều trị bằng các phương pháp như liệu pháp lạnh (cryotherapy) hay laser CO₂.

TS.BS Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, phụ trách Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục, cho biết sùi mào gà là bệnh khá phổ biến và có xu hướng gia tăng trong khoảng 10 năm trở lại đây. Trong đó, phụ nữ mang thai là nhóm cần được đặc biệt quan tâm.

Theo TS Phương, các tổn thương sùi mào gà ở phụ nữ mang thai có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm âm đạo, nhiễm khuẩn ngược dòng, thậm chí gây chảy máu trong quá trình thai sản hoặc khi chuyển dạ.

“Mặc dù virus HPV không lây trực tiếp sang thai nhi trong thời gian mang thai, nhưng có thể lây truyền cho trẻ khi sinh thường nếu em bé đi qua đường sinh dục của mẹ. Khi đó, trẻ có nguy cơ nhiễm HPV ở da, niêm mạc hoặc vùng hầu họng”, TS Phương cho biết.

Vì vậy, việc điều trị sùi mào gà trong thai kỳ cần được cân nhắc cẩn trọng. Theo các chuyên gia, thời điểm tương đối an toàn để can thiệp thường là trong ba tháng giữa của thai kỳ.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện. Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục được xây dựng nhằm giúp người bệnh được thăm khám toàn diện, kín đáo, trong môi trường thân thiện và tôn trọng quyền riêng tư.

Hiện bệnh viện cũng đang mở rộng mạng lưới phòng khám chuyên đề về các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong hệ thống da liễu tuyến tỉnh, nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần chủ động khám sàng lọc khi có dấu hiệu bất thường ở vùng sinh dục, thực hành quan hệ tình dục an toàn và không nên e ngại khi đi khám sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản và thế hệ tương lai.