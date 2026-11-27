Trẻ nhỏ chưa thể hiểu hết những khái niệm phức tạp về tài chính, nhưng hoàn toàn có thể bắt đầu từ những việc rất gần gũi: biết mình đang có bao nhiêu tiền, muốn mua món gì, cần tiết kiệm trong bao lâu và có thể dành một phần để giúp đỡ người khác.

Không ít cha mẹ từng rơi vào tình huống con vừa được ông bà cho tiền đã lập tức tìm cách mua đồ chơi, bánh kẹo hoặc những món đồ mình thích. Tiền chưa kịp cất giữ đã tiêu hết, đến khi muốn mua món đồ có giá trị hơn, trẻ lại quay sang xin bố mẹ. Chị Ngọc Hương, một bà mẹ ở TP.HCM cũng nhận ra con mình đang có thói quen như vậy và quyết định thay đổi cách dạy con về tiền bạc, bắt đầu bằng những chiếc lọ trong suốt.

Thay vì giữ toàn bộ tiền con được cho, cũng không đơn giản là nhắc con phải tiết kiệm, người mẹ chọn cách để trẻ tự quản lý số tiền mình có. Chị chuẩn bị một chiếc lọ có 3 ngăn (có thể dùng 3 chiếc lọ hay phong bì trong suốt), dán nhãn với ba mục đích khác nhau: chi phí hằng ngày, tiết kiệm cho ước mơ và chia sẻ/lòng tốt.

Cách làm tưởng chừng đơn giản nhưng giúp trẻ nhìn thấy tiền của mình đang được phân chia như thế nào. Khi những đồng tiền xu, tiền giấy dần đầy lên trong từng chiếc lọ, trẻ có thể trực tiếp quan sát thành quả của việc tiết kiệm, thay vì chỉ nghe người lớn nói về một khái niệm khá trừu tượng.

Ảnh minh hoạ (AI)

Dạy con hiểu tiền không chỉ để tiêu

Với chiếc lọ thứ nhất dành cho chi phí hằng ngày, chị Hương hướng dẫn con có thể sử dụng tiền cho những nhu cầu nhỏ trong phạm vi được cha mẹ thống nhất. Đây là khoản giúp con tập đưa ra lựa chọn: muốn mua món này thì có thể phải cân nhắc món khác, bởi số tiền mình có không phải lúc nào cũng đủ cho tất cả những thứ muốn mua.

Chiếc lọ thứ hai dành cho những ước mơ hoặc món đồ trẻ thực sự mong muốn. Nếu con thích một món đồ chơi có giá cao hơn số tiền đang có, thay vì lập tức mua cho con hoặc từ chối vì cho rằng không cần thiết, cha mẹ có thể khuyến khích con tự tiết kiệm một phần tiền mỗi tuần.

Hai mẹ con cùng tính xem món đồ có giá bao nhiêu, hiện con đang có bao nhiêu tiền và cần tiết kiệm thêm trong bao lâu. Những phép tính đơn giản ấy giúp trẻ hiểu rằng một món đồ không tự nhiên xuất hiện chỉ vì mình muốn có, mà cần thời gian, kế hoạch và sự kiên nhẫn.

Khi nhìn số tiền trong lọ tăng dần qua từng tuần, trẻ cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác chờ đợi. Nếu trước đây cứ thích là muốn mua ngay, giờ đây con bắt đầu hiểu rằng trì hoãn một mong muốn nhỏ hôm nay có thể giúp mình đạt được mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Chiếc lọ thứ ba dành cho chia sẻ và lòng tốt cũng là một phần đáng chú ý. Chị hướng dẫn con dành một khoản nhỏ để giúp đỡ người khác, tặng quà hoặc làm những việc có ý nghĩa. Qua đó, trẻ hiểu tiền không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân mà còn có thể được sử dụng để mang lại niềm vui cho những người xung quanh.

Để con tự trải nghiệm thay vì cha mẹ luôn quyết định

Chị Hương chia sẻ: "Điều đáng chú ý trong cách dạy này là trẻ được trực tiếp nhìn, cầm, phân chia và theo dõi số tiền của mình. Thay vì cha mẹ liên tục nhắc nhở con không được tiêu hoang, việc đặt tiền vào những chiếc lọ có mục đích rõ ràng giúp trẻ tự nhận ra mỗi lựa chọn đều có hệ quả.

Nếu tiêu hết tiền trong lọ chi phí hằng ngày, con có thể phải chờ đến lần được cho tiền tiếp theo. Nếu muốn mua một món đồ nhưng chưa đủ tiền, con cần tiếp tục tích lũy. Nếu đã dành một phần cho việc chia sẻ, con cũng học cách tôn trọng khoản tiền mình đã quyết định dành cho mục đích đó.

Đặc biệt, khi trẻ thường xuyên được ông bà, cha mẹ cho tiền, người lớn có thể thống nhất cách quản lý thay vì để mỗi lần nhận tiền, con đều mặc định đó là khoản có thể tiêu hết ngay. Không nhất thiết phải cắt giảm việc cho tiền hay khiến trẻ cảm thấy mình không được phép mua thứ yêu thích, quan trọng hơn là giúp con hiểu tiền có giới hạn và cần được sử dụng có kế hoạch".

Trẻ nhỏ chưa thể hiểu hết những khái niệm phức tạp về tài chính, nhưng hoàn toàn có thể bắt đầu từ những việc rất gần gũi: biết mình đang có bao nhiêu tiền, muốn mua món gì, cần tiết kiệm trong bao lâu và có thể dành một phần để giúp đỡ người khác.

Những chiếc lọ trong suốt không thể khiến một đứa trẻ lập tức trở thành người biết quản lý tài chính. Nhưng từ việc nhìn những đồng tiền nhỏ tích lại mỗi ngày, trẻ có thể dần hình thành thói quen cân nhắc trước khi mua, biết chờ đợi và trân trọng những gì mình có. Đó cũng là bài học mà nhiều cha mẹ mong con hiểu từ sớm, trước khi những khoản tiền lớn hơn xuất hiện trong cuộc sống.