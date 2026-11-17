Từng chịu nhiều tổn thương khi phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng trong lúc mang thai, người phụ nữ có lúc nghĩ đến chuyện ly hôn. Sau nhiều sóng gió, ở tuổi U60, hai vợ chồng cùng nhau thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy.

Từng viết đơn ly hôn, chấp nhận nuôi con một mình sau những tổn thương trong hôn nhân

Bà Lê Thị Hồng Đào (SN 1968) và ông Mai Phú Cường (SN 1968) là cặp đôi vợ chồng khá nổi tiếng trên mạng xã hội sau chuyến đi phượt xuyên Việt 18 ngày bằng xe máy. Phía sau chuyến đi đầy táo bạo từ Tây Ninh đến Hà Giang ở tuổi xế chiều, câu chuyện tình yêu và đời sống hôn nhân của ông bà cũng nhận được sự quan tâm từ dư luận.

Xuất hiện trong chương trình Tình trăm năm, cả hai ông bà đã có cơ hội được chia sẻ những nỗi niềm của mình trong cuộc hôn nhân sóng gió, cay đắng nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào trong suốt 32 năm qua.

Ông Cường và bà Đào chia sẻ câu chuyện của cả hai trên chương trình Tình trăm năm.

Ngày còn trẻ, bà Đào ở TP.HCM với mẹ, còn ông Cường ở Tây Ninh. Ông Cường cho hay khoảng năm 1990, ông đi theo anh trai đến chơi nhà mẹ nuôi ở TP.HCM và tình cờ quen biết bà Đào. Ông ngỏ ý muốn nhờ bà Đào làm mai cho một người giống bà, nhưng không ngờ bà lại đáp: “Hay thôi yêu bà mai luôn đi, đi kiếm làm gì cho mất công?”.

Từ những lời nói bông đùa ngày ấy, cả hai bắt đầu tìm hiểu và nảy sinh tình cảm với đối phương. Dù ông Cường từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng, bà Đào vẫn chấp nhận gắn bó với người đàn ông này.

Từ những lời bông đùa, cả hai bắt đầu tìm hiểu và nảy sinh tình cảm với đối phương.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của đôi trẻ ngày ấy từng vấp phải sự phản đối từ phía cả hai gia đình. Mẹ bà Đào lo con gái vốn lớn lên trong điều kiện được bao bọc, khó thích nghi với cuộc sống ở quê và công việc nay đây mai đó của chồng. Trong khi đó, bố mẹ ông Cường cũng băn khoăn khi con trai út lập gia đình với một cô gái thành thị, chưa quen cảnh làm nông, sợ không thể quán xuyên được việc nhà.

Vượt qua những trở ngại ấy, hai người vẫn quyết tâm xây dựng gia đình sau 4 năm hẹn hò. Sau đám cưới, bà Đào theo chồng về Tây Ninh sinh sống. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân không diễn ra êm đềm như mong đợi.

Khi mang thai con đầu lòng được 8 tháng, bà Đào phát hiện chồng có tình cảm với một người phụ nữ khác. Đau khổ nhưng không thể kể với mẹ ruột, bà chọn cách giữ kín chuyện gia đình, chỉ chia sẻ với bạn bè thân thiết. Bạn bè khuyên bà bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe sinh con an toàn rồi mới đưa ra quyết định.

Sau khi sinh con được 3 tháng, bà Đào chủ động tìm gặp người phụ nữ có quan hệ với chồng mình. Thay vì xảy ra xô xát hay làm lớn chuyện, bà bình tĩnh giới thiệu bản thân là vợ ông Cường, thông báo hai người đã có con và đề nghị đối phương chấm dứt mối quan hệ.

Người phụ nữ kia cho biết không biết ông Cường đã có gia đình và hứa dừng lại. Tuy nhiên, khi mang thai người con thứ hai được 4 tháng, bà Đào tiếp tục phát hiện chồng và người này vẫn còn qua lại. Tình yêu và sự tin tưởng trong bà dần sụp đổ. Bà không còn đủ kiên nhẫn. Bà viết đơn ly hôn, xác định có thể một mình nuôi các con.

Tuy nhiên, ông Cường không đồng ý ký đơn. Bà Đào không ghen tuông ầm ĩ, cũng chẳng khóc lóc van xin, bà chọn cách giải quyết bình tĩnh nhất. Bà ra điều kiện nếu ông muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này thì phải chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ ngoài luồng. Nếu vẫn còn vấn vương bà sẽ không cho ông thêm bất cứ cơ hội nào. Sau biến cố đó, ông Cường kết thúc chuyện tình cảm với người phụ nữ kia, dành thời gian và sự quan tâm cho gia đình.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, bà Đào không ghen ầm ĩ, không khóc lóc van xin, bà giữ thái độ bình tĩnh để xử lý.

Bà Đào tiết lộ thêm, hiện bà và người phụ nữ đó là bạn trên facebook, thỉnh thoảng vẫn trò chuyện hỏi thăm. Người phụ nữ đó cũng đã yên bề gia thất.

Quay trở lại cuộc sống thời trẻ của bà Đào, ông Cường. Có giai đoạn kinh tế khó khăn, ông bà phải bán cả đôi nhẫn cưới để có tiền mua gạo nuôi các con. Thấy con gái và con rể chật vật, mẹ bà Đào đã bán căn nhà ở TP. HCM chấp nhận đi ở thuê, lấy tiền làm vốn giúp con rể gây dựng công việc.

Từ những ngày tháng thiếu thốn, hai vợ chồng cùng nhau vượt qua khó khăn, chăm lo cho các con trưởng thành. Sau khi nghỉ công việc lái xe, ông Cường có nhiều thời gian ở nhà hơn. Cuộc sống của hai người dần ổn định, gắn với khu vườn rộng hơn 600m2 tại quê nhà.

Ông Cường chia sẻ thêm chuyện riêng rư, từ năm 35 tuổi, ngoại trừ thời gian ông chạy xe đường dài vắng nhà, hai vợ chồng đều tắm chung. Lý giải về thói quen, ông cho hay mình đã đọc nhiều trường hợp đột quỵ trong nhà tắm nên không muốn hai vợ chồng gặp phải tình huống tương tự mà không có ai bên cạnh.

Ở tuổi U60, người chồng bù đắp cho vợ bằng chuyến đi xuyên Việt kéo dài 18 ngày

Sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc chăn nuôi, bà Đào vẫn ấp ủ mong muốn được đặt chân đến những vùng đất xa xôi ở miền Bắc. Trước đây, ông Cường từng làm tài xế xe tải, thường xuyên đi nhiều nơi, trong khi vợ chủ yếu quanh quẩn với công việc nội trợ, chăm sóc gia đình.

Khi cả hai bước vào tuổi 58, ông Cường quyết định cùng vợ thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy. Đây cũng là cách ông bù đắp cho người bạn đời sau nhiều năm bà chưa có điều kiện đi đây đó.

Chiếc xe máy được ông Cường, bà Đào sử dụng trong chuyến xuyên Việt.

Để chuẩn bị cho hành trình, hai vợ chồng phải giải quyết việc chăn nuôi ở nhà. Gia đình sống bằng nghề nuôi heo, trong khi các con đều có công việc riêng nên không thể thay bố mẹ chăm sóc đàn vật nuôi trong thời gian dài. Cuối cùng, ông bà quyết định chờ heo đủ lứa rồi bán hết, gom tiền dành cho chuyến đi.

Từ lúc lên kế hoạch đến khi khởi hành, hai người mất khoảng một năm chuẩn bị. Ban đầu, họ dự kiến hành trình kéo dài 20-22 ngày, với kinh phí khoảng 25-27 triệu đồng, bao gồm các khoản ăn ở, đi lại và chi phí phát sinh.

Chuyến đi thực tế kết thúc sau 18 ngày, không vượt quá số tiền dự trù. Hai vợ chồng lựa chọn cách di chuyển và lưu trú tiết kiệm, chủ yếu nghỉ tại các nhà nghỉ bình dân. Lịch trình cũng được điều chỉnh linh hoạt theo sức khỏe, có ngày đi khoảng 200-300km, ngày đầu tiên ông Cường chạy xe gần 500km.

Từ Tây Ninh, đôi vợ chồng lần lượt đi qua nhiều tỉnh, thành, ghé Quảng Trị và đến khu vực Đức Mẹ La Vang. Hành trình tiếp tục nối dài ra miền Bắc, qua Hà Giang, Sa Pa, chinh phục đỉnh Fansipan và ghé thăm Lăng Bác. Trong chuyến đi, hai người còn nhận được nhiều sự giúp đỡ của những người xa lạ.

Sau 18 ngày rong ruổi, ông bà trở về Tây Ninh. Chuyến đi khép lại với sức khỏe ổn định, chiếc xe máy vẫn hoạt động tốt và khoản chi tiêu nằm trong dự tính.

Ông bà có chuyến đi vô cùng đáng nhớ.

Hiện tại, vợ chồng bà Đào có 3 người con, trong đó hai người đã lập gia đình, người con còn lại đang học lớp 11. Các con luôn quan tâm, theo dõi hành trình của bố mẹ trong chuyến đi xa.

Từ một người phụ nữ từng chịu nhiều tổn thương trong hôn nhân, bà Đào nay có thể cùng chồng đi qua những cung đường dài, đặt chân đến những nơi trước đây chỉ biết qua hình ảnh. Hành trình ấy cũng đánh dấu một ước mơ đã được thực hiện sau nhiều năm chờ đợi.

(Nguồn: Tình Trăm Năm)