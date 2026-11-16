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Danh tính nữ tài xế lùi ô tô tại trạm thu phí, tông trúng Lexus LX570, gây thiệt hại lớn

Hương Trà (T/h)
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Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa hai ô tô xảy ra tại trạm thu phí Lái Thiêu, gây thiệt hại tài sản lớn.

Ngày hôm qua (15/11), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ tài xế điều khiển ô tô, bất ngờ lùi đâm trúng xe ô tô Lexus LX570 tại khu vực trạm thu phí Lái Thiêu (phường Lái Thiêu, TP.HCM). Vụ việc nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Tới ngày hôm nay (16/11), Dân Trí thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa 2 ô tô được cho là gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, VietNamNet dẫn thông tin ban đầu cho hay, chiều 13/11, bà L. (45 tuổi, trú tại TP.HCM) điều khiển ô tô biển số 51B-773xx lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ ngã tư Bình Phước đi Thủ Dầu Một. Khi đến trạm thu phí Lái Thiêu (phường Lái Thiêu), bà L. dừng xe chờ qua trạm.

Lúc thanh toán phí, barie nâng lên, chiếc xe này bất ngờ lùi về phía sau, tông trúng ô tô Lexus LX570 SuperSports (phiên bản nhập khẩu Trung Đông) biển số 51L-255xx do anh N. (27 tuổi, quê Lâm Đồng) cầm lái đang chạy cùng chiều phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc Lexus LX570 bị hư hỏng, xe của bà L. móp méo phần đuôi.

- Ảnh 1.

Khoảnh khắc xảy ra vụ va chạm. (Ảnh cắt từ clip)

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TP.HCM) và Công an phường Lái Thiêu đến hiện trường, xử lý vụ việc. Tuy nhiên, do chiếc Lexus LX570 có giá trị cao, nhận định ban đầu vụ va chạm gây thiệt hại tài sản lớn nên vụ việc được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

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Tags

trạm thu phí

Lexus LX570

công an TP.HCM

thiệt hại tài sản

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