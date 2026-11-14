Nam sinh Nghệ An bị bạn thả xuống sông: Tiết lộ nội dung một trong những cuộc gọi cuối cùng

Khi chưa có kết luận điều tra, gia đình nạn nhân không muốn suy đoán hay quy kết trách nhiệm. Tuy nhiên với các thương tích trên cơ thể nạn nhân và diễn biến sự việc sau khi bị mất tích, gia đình mong được làm rõ.

Thời gian này những thông tin, diễn biến mới nhất xung quanh vụ nam sinh Nghệ An bị bạn thả xuống sông đang là một trong những vụ nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Như đã đưa tin, ngày 11/11, nam sinh H.X.Q được tìm thấy tử vong tại khu vực cầu Lạch Vạn, xã Diễn Châu, Nghệ An sau 2 ngày mất tích. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trước thời điểm mất tích, Q. đi cùng Nguyễn Hồ Q.T..

Nội dung cuộc gọi lúc 4h48’ sáng

Được biết, Q. là con thứ hai trong gia đình có ba anh em ở khối Phương Cần, phường Quỳnh Mai. Bố làm nghề lái xe dịch vụ, mẹ bán đồ ăn sáng. Sau khi tốt nghiệp THPT hồi tháng 5, nam sinh chọn học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, phường Vinh Phú, cách nhà khoảng 80km.

Chia sẻ với VnExpess, anh Hồ Xuân Bách, 22 tuổi, anh trai Q., cho biết ngày 7/11, sau khi tham gia đại hội Đoàn ở lớp, Q. đi xe máy về quê, gửi tại nhà người anh em họ tên Kiệt sống cách nhà hơn 1 km,

Anh Nguyễn Viết Long, 32 tuổi, cậu ruột Q., kể trên VnExpress rằng trưa 8/11, nam sinh ăn cơm cùng gia đình rồi xin phép bố mẹ sang nhà Kiệt, dự định sáng hôm sau cùng vào Vinh học.

Theo camera tại nhà Kiệt, khoảng 1h30 ngày 9/11, T., sống cách nhà Q. khoảng 200m, cùng một thanh niên tên N.A. đến gọi Q. dậy. Cả ba sau đó đến quán nhậu trên địa bàn phường Quỳnh Mai, cách đó gần một km.

Gia đình tìm gặp chủ quán và được biết nhóm thanh niên ngồi tại đây đến hơn 4h sáng. Tuy nhiên, chưa rõ họ có uống rượu bia hay chỉ uống nước.

Khoảng 4h48 ngày 9/11, Q. nhắn tin qua mạng xã hội cho người anh họ học cùng trường, nhờ mang chiếc balo đang để ở nhà Kiệt để vào Vinh. Không thấy anh trả lời, Q. gọi điện hỏi. Người này đáp: "Tao còn chưa đi". Nam sinh tiếp tục nhắn, dặn "nhớ cầm balo". Lúc đó giọng Q. vẫn bình thường, không có biểu hiện lo lắng hay hốt hoảng. Đây là một trong những liên lạc cuối cùng của nam sinh.

Căn nhà của gia đình nam sinh H.X.Q. tại phường Quỳnh Mai (Nghệ An). (Nguồn: VTC News)

Lời kể bất nhất của T.

Đến trưa ngày 9/11, gia đình gọi điện cho Q. để hỏi con đã vào trường chưa nhưng không thể liên lạc. Gia đình liên hệ với bạn bè, người cùng phòng trọ và bạn học của Q. nhưng không ai biết nam sinh đang ở đâu.

Thông tin thêm trên Tiền Phong , anh Hồ Xuân Bách cho hay, 2 anh em anh dùng chung tài khoản iCloud nên có thể chia sẻ vị trí.

Khi kiểm tra, Anh phát hiện điện thoại của Q. mất kết nối. Vị trí cuối cùng xác định được nằm trên tuyến đường ven biển, khu vực ngã tư Xuân Liên, cách nhà khoảng 4 km.

Khoảng 14h ngày 9/11, gia đình gồm 5 người lên đường tìm Q. Đến khoảng 15h, họ có mặt tại phòng trọ, gặp T. và một người bạn cùng phòng. Theo lời kể của anh Long - cậu ruột của Q., trên Tiền Phong, khi gia đình hỏi có gặp hay liên lạc với Q. không, T. khẳng định không gặp.

Ban đầu phủ nhận, nhưng sau đó, T. mới thừa nhận hai người từng đi cùng nhau. Có lần T. kể cả hai đến một quán cà phê ở phường Hoàng Mai uống nước rồi mỗi người đi một hướng. Ở lần trao đổi khác, T. lại nói hai người uống bia trước khi chia tay.

Đáng chú ý, theo lời ông Long, khoảng 21h30 ngày 9/11, T. nhắn tin cho N.A., người được gia đình xác định có liên quan đến cuộc gặp trong đêm, với nội dung: “Tao lỡ làm Q. rơi xuống biển rồi”.

Nhận được thông tin, gia đình Q. bàng hoàng, đề nghị N.A liên hệ trực tiếp với T. để hỏi rõ sự việc. Những lần trao đổi sau đó, T. tiếp tục đưa ra các địa điểm khác nhau về nơi Q. gặp nạn, khiến người thân càng thêm bất an.

Khoảng 23h ngày 9/11, đại diện gia đình cùng N.A. đến công an cung cấp những thông tin mới. T. sau đó được người thân vận động từ Vinh trở về cơ quan công an ở phường Quỳnh Mai khai báo ngay trong đêm.

Cảnh sát tổ chức tìm kiếm. Sáng 11/11, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể Q. dưới cầu Lạch Vạn, xã Diễn Châu (huyện Diễn Châu cũ), cách nhà khoảng 36 km. Điện thoại của nam sinh vẫn nằm trong túi quần và được niêm phong phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.