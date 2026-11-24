Sau khi đâm vào xe máy đang dừng bên đường, tài xế ô tô không dừng lại giải quyết vụ việc mà rời khỏi hiện trường. Lực lượng CSGT đã truy xuất camera, nhanh chóng xác định được người điều khiển phương tiện.

Khoảng 13h56 ngày 21/11, trên đường liên thôn Vân Từ, xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến hai phương tiện bị hư hỏng.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 98K1-084.xx do anh P.Tr.T. (SN 1994, trú tại xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội) điều khiển đang dừng, đỗ bên phải đường theo chiều từ thôn Vân Từ đi chợ Vực.

Bất ngờ, ô tô mang biển kiểm soát 30L-265.xx do anh V.Đ.T. (SN 1982, trú tại xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) điều khiển đi tới và đâm vào phía sau xe máy.

May mắn, khi phát hiện ô tô lao tới, anh P.Tr.T. kịp thời nhảy lên vỉa hè để tránh cú va chạm nên không bị thương. Vụ việc khiến hai phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 5 triệu đồng.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do tài xế ô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ dẫn đến va chạm giao thông.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển ô tô đã rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tiến hành truy xuất dữ liệu từ hệ thống camera của các hộ dân ven đường, đồng thời căn cứ dữ liệu về phương tiện để nhanh chóng xác định người điều khiển ô tô liên quan đến vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT đường bộ số 8 xác minh, giải quyết theo quy định.

Camera ghi lại khoảnh khắc xảy ra sự việc. (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Dự kiến tài xế bị phạt 38 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/NĐ-CP), với các hành vi vi phạm được xác định trong vụ việc, tài xế ô tô có thể bị xử lý như sau:

Thứ nhất, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi điều khiển xe không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông.

Thứ hai, phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không ở lại hiện trường.

Như vậy, tổng mức phạt tiền dự kiến đối với tài xế trong trường hợp này là từ 36 triệu đồng đến 40 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện phải dừng xe, bảo vệ hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và trình báo cơ quan chức năng theo quy định. Người liên quan tuyệt đối không được bỏ chạy hoặc trốn tránh trách nhiệm.

Theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện gây tai nạn hoặc có liên quan đến vụ tai nạn chỉ được có mặt tại một trong ba địa điểm: hiện trường vụ tai nạn; bệnh viện hoặc cơ sở chữa bệnh trong trường hợp phải đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc bản thân bị thương tích cần cấp cứu; hoặc trụ sở cơ quan công an, UBND gần nhất với nơi xảy ra tai nạn.