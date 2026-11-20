Theo dõi đoạn clip 15 giây này, nhiều người không khỏi ngán ngẩm, bức xúc với hành vi tham gia giao thông thiếu ý thức của người đàn ông cầm lái ô tô.

Ngày 19/11, một tài khoản Facebook có tên Đ.T.C.V. đăng tải đoạn clip dài 15 giây lên trang cá nhân, ghi lại khoảnh khắc gây tranh cãi của một cặp đôi khi tham gia giao thông bằng ô tô.

Trong clip, cô gái giơ điện thoại quay hình, liên tục tạo dáng trước camera với vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu. Trong khi đó, người đàn ông ngồi cạnh dường như không mấy bận tâm. Anh vừa điều khiển ô tô lưu thông trên đường, vừa sử dụng điện thoại. Đáng chú ý, trong phần lớn thời lượng clip, người đàn ông tập trung nhìn vào màn hình điện thoại thay vì chú ý quan sát tình hình giao thông phía trước.

Những dòng chữ xuất hiện trong clip với nội dung: "Nay ngày gì mà nhà em bảo đến giờ mà chưa có phép màu nào xảy ra?" cùng phần nhạc nền dường như không còn là điều khiến cộng đồng mạng chú ý. Thay vào đó, nhiều người tập trung phân tích, chỉ ra hàng loạt lỗi vi phạm giao thông của cặp đôi. Cụ thể, cả người lái và người ngồi cạnh đều không thắt dây an toàn, trong khi người đàn ông còn có hành vi vừa điều khiển ô tô vừa sử dụng điện thoại.

(Ảnh cắt từ clip)

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/8/2026), người điều khiển ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy hoặc chở người trên xe không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Trong khi đó, người được chở trên ô tô không thắt dây an toàn cũng bị xử phạt từ 350.000 đến 400.000 đồng. Đáng chú ý, đối với hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô đang di chuyển trên đường bộ, tài xế sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đây là những hành vi không chỉ vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, đe dọa an toàn của chính người trên xe và những người tham gia giao thông khác.