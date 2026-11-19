Một nhóm học sinh có hành vi không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, che biển số và buông tay khi điều khiển xe máy để quay clip đăng mạng xã hội. Lực lượng CSGT đã nhanh chóng xác minh, xử lý.

Theo thông tin từ Trạm CSGT Vĩnh Tuy, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị vừa xác minh, làm rõ hành vi vi phạm giao thông của một nhóm học sinh sau khi những hình ảnh ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội.

Các đoạn clip cho thấy nhóm học sinh điều khiển xe gắn máy trên đường trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang. Đáng chú ý, một số em vừa di chuyển vừa quay phim, chụp ảnh, thậm chí buông cả hai tay, nhoài người ra phía sau để tạo dáng khi xe vẫn đang chạy.

Không dừng lại ở đó, nhóm học sinh còn sử dụng khẩu trang để che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Những hình ảnh này sau đó được chính các em đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Trạm CSGT Vĩnh Tuy đã khẩn trương tiến hành xác minh, xác định những người liên quan và phương tiện được sử dụng. Nhóm học sinh sau đó được triệu tập cùng phương tiện đến làm việc. Lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

4 nam sinh có hành vi vi phạm. (Nguồn: Cục CSGT)

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại Km13+800 tỉnh lộ 183, tuyến Vĩnh Tuy - Đồng Yên, thuộc thôn Kè Nhạn, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, em N.M.H. (sinh năm 2010) điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 21CA-000.xx, chở theo em H.M.T. (sinh năm 2010). Trong khi đó, em B.T.C. (sinh năm 2010) điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 21CA-088.xx, chở theo em H.A.N. (sinh năm 2009).

Cả 4 học sinh đều đang theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lục Yên.

Nhiều hành vi vi phạm có thể bị xử phạt nghiêm

Theo cảnh báo của lực lượng CSGT, những hành vi xuất hiện trong clip không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông mà còn có thể khiến người vi phạm và chủ phương tiện phải đối mặt với nhiều chế tài xử phạt.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện có thể bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng đối với cá nhân là chủ xe.

Đối với hành vi điều khiển xe máy có biển số bị che lấp, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Trường hợp người vi phạm từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, mức phạt tiền được áp dụng bằng 1/2 mức phạt đối với người thành niên.

Ngoài ra, người điều khiển và người ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách có thể bị phạt từ 400.000-600.000 đồng mỗi người.

Đối với hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi bị phạt cảnh cáo. Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50cm³ trở lên có thể bị phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng.

Từ vụ việc trên, lực lượng CSGT khuyến cáo học sinh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tuyệt đối không dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, buông tay hoặc sử dụng điện thoại để quay phim, chụp ảnh khi đang điều khiển phương tiện.

Việc che lấp biển kiểm soát nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng cũng là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý nghiêm.

Đặc biệt, CSGT đề nghị các bậc phụ huynh không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Sự chủ quan hoặc nuông chiều của người lớn có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, không chỉ gây nguy hiểm cho chính con em mình mà còn đe dọa an toàn của những người tham gia giao thông khác.