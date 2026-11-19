Một thanh niên sinh năm 2008 bị phát hiện điều khiển ô tô khi chưa có giấy phép lái xe. Người giao phương tiện cho người này cũng bị lập biên bản, với mức phạt dự kiến lên tới 60 triệu đồng.

Ngày hôm qua (18/11), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bố hướng dẫn con trai lái ô tô tham gia giao thông trên đường khi con chưa có bằng lái xe, mẹ ngồi phía sau quay và phát livestream. Màn hội thoại của gia đình khiến những dân mạng không khỏi bức xúc.

Nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến ngày hôm nay (19/11), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã xác minh, xử lý vụ việc một người điều khiển ô tô khi chưa có giấy phép lái xe, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Đoạn clip ghi lại sự việc khiến dư luận bức xúc. (Nguồn clip: Cục CSGT)

Qua xác minh, khoảng 13h ngày 15/11/2026, tại tuyến đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP. Hải Phòng, B.M.H. (sinh năm 2008) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15B-362.xx khi chưa có giấy phép lái xe.

Phương tiện trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH SX&TM H P V. Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định chủ phương tiện đã giao ô tô cho B.M.H., là người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đến ngày 19/11, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời người điều khiển phương tiện và đại diện công ty đến trụ sở làm việc. Tại đây, người điều khiển ô tô thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả người điều khiển phương tiện và chủ xe.

Cụ thể, đối với B.M.H., hành vi điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe bị áp dụng mức phạt từ 18-20 triệu đồng. Đối với chủ phương tiện là tổ chức, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển bị áp dụng mức phạt từ 56-60 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức tiền phạt dự kiến đối với hai hành vi vi phạm có thể lên tới 77 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tạm giữ ô tô mang biển kiểm soát 15B-362.xx để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Từ vụ việc trên, lực lượng CSGT khuyến cáo các chủ phương tiện cần kiểm tra kỹ điều kiện của người điều khiển trước khi giao xe, đặc biệt là giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện.

Việc tự ý giao ô tô cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, gây nguy hiểm cho chính người điều khiển và những người cùng tham gia giao thông.

CSGT cũng nhấn mạnh, người chưa có giấy phép lái xe phù hợp tuyệt đối không điều khiển ô tô tham gia giao thông. Các bậc phụ huynh, chủ phương tiện cần nâng cao trách nhiệm, không vì chủ quan hoặc chiều theo mong muốn của con em mà giao phương tiện khi người lái chưa đủ điều kiện.