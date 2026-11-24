Những thông tin, diễn biến mới nhất liên quan tới vụ nổ trên đường Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vào sáng nay (24/11), đang nhận được sự chú ý, cập nhật từ dư luận.

Theo đó vào khoảng 8h sáng nay (24/11), nhiều người dân hoảng hốt khi nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội). Theo chia sẻ của người dân sống gần hiện trường thông tin trên VTC News, thì tiếng nổ chát chúa như bom, nhiều nhà bên cạnh rung lắc, ít giây sau là hiện trường tan hoang, cửa kính vỡ vụn, đồ đạc bị hất tung văng khắp vỉa hè.

Bên cạnh đó, thông tin trên VnExpress, Anh Lý Ngọc Chung ở cách hiện trường khoảng 100m cho hay, thời điểm xảy ra sự việc anh nghe thấy tiếng nổ lớn, nhà rung lên bần bật. Anh vội chạy ra ngoài.

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại được khoảnh khắc xảy ra vụ nổ khiến nhiều người hoảng sợ, lao ra ngoài đường.

Khoảnh khắc xảy ra vụ nổ trên đường Nguyễn Văn Tuyết. (Nguồn: Tiền Phong)

Sân Pick cách hiện trường khoảng 500m vẫn nghe được tiếng nổ lớn, cảm nhận được rung lắc. (Ảnh cắt từ clip)

Tiền Phong dẫn tin, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội bước đầu xác định, vụ nổ làm 2 người tử vong, 6 người bị thương. Hiện tại, UBND phường Đống Đa đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.