Thắt ống dẫn tinh có ảnh hưởng đến xuất tinh ở nam giới?

Trong quá trình thực hiện thắt ống dẫn tinh, bác sĩ sẽ cắt và bít ống dẫn tinh, hai ống dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến niệu đạo. Sau khi thắt ống dẫn tinh, cơ thể vẫn sẽ sản xuất ra tinh trùng nhưng tinh trùng không thể đi vào tinh dịch hoặc ra khỏi cơ thể qua đường xuất tinh.



1. Xuất tinh lần đầu sau phẫu thuật thắt ống dẫn tinh

Đàn ông có thể cương cứng và xuất tinh trước khi thắt ống dẫn tinh vẫn có thể làm như vậy sau thủ thuật. Thay đổi duy nhất khi xuất tinh là trong tinh dịch sẽ không còn tinh trùng.

Trong vài ngày đầu tiên sau khi thắt ống dẫn tinh, đều cảm thấy đau, sưng và khó chịu ở tinh hoàn. Mỗi bên tinh hoàn sẽ có một vết thương nhỏ, nơi bác sĩ rạch phẫu thuật.

Sau thắt ống dẫn tinh có thể gây đau liên tục hoặc thỉnh thoảng và nó có thể dẫn đến xuất tinh đau đớn.

Do đó, nên đợi một vài ngày sau khi thắt ống dẫn tinh trước khi quan hệ tình dục hoặc thủ dâm. Sự trì hoãn này giúp nam giới tránh được các mô kích ứng vốn đã sưng tấy và nhạy cảm. Hầu hết các vết thương đều lành trong vòng một tuần, do đó sau một vài ngày, có thể an toàn để tiếp tục hoạt động tình dục.



Những lần xuất tinh đầu tiên bạn có thể cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cảm giác khó chịu này không kéo dài quá lâu và cũng có thể có một ít máu trong tinh dịch.

Nếu tình trạng xuất tinh vẫn gây khó chịu sau vài tuần, tốt nhất nam giới nên đi khám. Cảm giác khó chịu này có thể cho thấy một biến chứng của phẫu thuật, chẳng hạn như hội chứng đau sau thắt ống dẫn tinh.

Khoảng 1 - 2% đàn ông thắt ống dẫn tinh sẽ gặp phải hội chứng đau sau thắt ống dẫn tinh, là chứng đau mạn tính ở tinh hoàn kéo dài ít nhất 3 tháng. Hội chứng này có thể gây đau liên tục hoặc thỉnh thoảng, và nó có thể dẫn đến xuất tinh đau đớn.

2. Quan hệ tình dục sau thắt ống dẫn tinh

Khi hết sưng và đau, nam giới có thể tiếp tục hoạt động tình dục một cách an toàn. Nếu cố gắng làm "chuyện ấy" trước khi vết thương lành sẽ làm tăng nguy cơ bị đau và nhiễm trùng.



Trong vài tháng sau khi làm thủ thuật, để an toàn trong "chuyện ấy" cần sử dụng bao cao su hoặc các hình thức ngừa thai khác. Cần phải có biện pháp tránh thai bổ sung để tránh mang thai vì thắt ống dẫn tinh không có tác dụng ngay lập tức. Tinh trùng vẫn tồn tại trong ống dẫn tinh trong vài tuần.

Ngoài ra, thắt ống dẫn tinh không bảo vệ khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục . Bên cạnh việc kiêng cữ, bao cao su và các biện pháp tránh thai khác bảo vệ tốt nhất chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Tại một số thời điểm, nam giới sau khi thắt ống dẫn tinh sẽ cần phải tái khám, làm xét nghiệm để kiểm tra tinh trùng trong tinh dịch.

Nhiều người lo lắng rằng thắt ống dẫn tinh sẽ ảnh hưởng xấu đến đời sống tình dục của họ, nhưng nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng không phải như vậy. Nhiều nam giới đã báo cáo sự cải thiện về mức độ thỏa mãn tình dục sau khi thắt ống dẫn tinh, trong khi không có sự thay đổi về sự hài lòng đối với vợ hay đối tác. Cũng không có mối liên quan giữa thắt ống dẫn tinh và giảm tần suất quan hệ tình dục.

3. Thủ dâm sau thắt ống dẫn tinh

Sẽ an toàn khi thủ dâm lúc vết thương ở ống dẫn tinh lành và hết sưng đau. Nam giới không cần phải thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa bổ sung nào trước khi thủ dâm sau khi thắt ống dẫn tinh.



Khi nam giới đã đợi 3 tháng hoặc có 20 lần xuất tinh thông qua quan hệ tình dục hoặc thủ dâm có thể đến gặp bác sĩ để được phân tích tinh trùng theo dõi. Bác sĩ sẽ yêu cầu họ thủ dâm vào cốc tại nhà hoặc văn phòng bác sĩ để cung cấp mẫu tinh dịch.

4. Điều gì xảy ra với tinh trùng sau khi thắt ống dẫn tinh?

Tinh hoàn sẽ tiếp tục tạo ra tinh trùng sau khi thắt ống dẫn tinh. Điểm khác biệt duy nhất là tinh trùng không thể đi qua ống dẫn tinh vào niệu đạo. Thay vào đó, cơ thể sẽ tái hấp thu tinh trùng.

Vì tinh dịch chỉ chứa một lượng rất nhỏ tinh trùng nên nam giới và vợ hay đối tác sẽ không nhận thấy những thay đổi trong quá trình xuất tinh do không có tinh trùng.