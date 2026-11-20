Một chiếc bật lửa tuy nhỏ nhưng vị trí cất giữ sau khi thắp hương cũng là điều các gia đình nên lưu tâm.

Để thuận tiện cho việc thờ cúng, nhiều gia đình có thói quen đặt bật lửa ngay cạnh bát hương hoặc ở một góc bàn thờ. Mỗi lần cần thắp hương, mọi người có thể sử dụng ngay mà không mất công tìm kiếm. Tuy nhiên, xét về phương diện an toàn và bảo quản, đây chưa hẳn là vị trí thích hợp để cất bật lửa lâu dài.

Vì sao không nên để bật lửa trên bàn thờ sau khi sử dụng?

Bật lửa thông thường chứa nhiên liệu dễ cháy. Mặc dù việc đặt bật lửa trên bàn thờ không đồng nghĩa với nguy cơ cháy nổ ngay lập tức, nhưng đây lại là khu vực thường xuyên xuất hiện nguồn nhiệt từ hương, nến và đèn dầu. Trong quá trình thắp hương, nếu vô tình để bật lửa quá gần ngọn lửa hoặc nguồn nhiệt, nhiên liệu bên trong có thể bị ảnh hưởng. Đặc biệt, những chiếc bật lửa đã xuống cấp, có dấu hiệu rò rỉ gas hoặc hư hỏng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.

Ngoài ra, bật lửa để lâu trên bàn thờ cũng dễ bám bụi và tàn hương. Với những gia đình sử dụng bàn thờ nhỏ, việc cất bớt các vật dụng không cần thiết còn giúp không gian thờ cúng gọn gàng, thuận tiện cho việc lau dọn.

Thắp hương xong nên cất bật lửa ở đâu?

Thay vì để bật lửa ngay trên mặt bàn thờ, các gia đình có thể tham khảo 3 vị trí sau:

1. Ngăn kéo riêng của tủ thờ

Hiện nay, nhiều mẫu tủ thờ được thiết kế thêm ngăn kéo để cất giữ những vật dụng phục vụ việc thờ cúng. Nếu ngăn kéo nằm cách xa nguồn nhiệt, khô ráo và trẻ nhỏ không thể tự ý mở, đây là một vị trí khá thuận tiện để bảo quản bật lửa. Sau khi sử dụng, bạn chỉ cần kiểm tra ngọn lửa đã tắt hoàn toàn, đợi phần đầu bật lửa nguội rồi cất đi. Tuy nhiên, nên bố trí một góc riêng, tránh để bật lửa lẫn với giấy vàng mã, hương chưa sử dụng hoặc những vật liệu dễ cháy khác.

2. Tủ đựng đồ gần khu vực thờ cúng

Với những gia đình sử dụng bàn thờ treo tường hoặc bàn thờ không có ngăn kéo, một chiếc tủ đựng đồ gần đó cũng là lựa chọn hợp lý. Ưu điểm của cách làm này là bật lửa vẫn nằm trong khu vực thuận tiện lấy ra sử dụng nhưng không phải tiếp xúc thường xuyên với nguồn nhiệt, khói và tàn hương. Mọi người nên chọn ngăn tủ thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và không đặt cạnh các thiết bị tỏa nhiệt.

3. Ngăn tủ có khóa nếu nhà có trẻ nhỏ

Trẻ nhỏ thường tò mò với những vật dụng có thể tạo ra âm thanh hoặc ánh sáng, trong đó có bật lửa. Vì vậy, nếu gia đình có trẻ nhỏ, yếu tố quan trọng nhất khi chọn vị trí cất bật lửa là khả năng kiểm soát việc tiếp cận. Một ngăn tủ có khóa sẽ phù hợp hơn việc đặt bật lửa trên bàn thờ cao. Bởi trong nhiều trường hợp, trẻ có thể trèo lên ghế hoặc sử dụng các vật dụng khác để lấy những món đồ ngoài tầm với.

3 vị trí không nên cất bật lửa

Bên cạnh việc lựa chọn nơi cất giữ phù hợp, mọi người cũng nên tránh những vị trí sau:

- Bệ cửa sổ hoặc nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp trong thời gian dài.

- Khu vực gần bếp nấu, đèn dầu, nến và các thiết bị tỏa nhiệt.

- Ngăn tủ chứa nhiều giấy, vải, vàng mã hoặc các vật liệu dễ cháy.

Nếu phát hiện bật lửa có dấu hiệu nứt vỏ, biến dạng, rò rỉ nhiên liệu hoặc hoạt động bất thường, gia đình nên ngừng sử dụng thay vì tiếp tục cất giữ để dùng cho những lần thắp hương sau.

Đừng quên một việc trước khi rời bàn thờ

Ngoài việc cất bật lửa, sau khi thắp hương, mọi người nên dành vài giây kiểm tra khu vực xung quanh bát hương. Đảm bảo không có tàn lửa rơi xuống giấy, khăn phủ bàn thờ hay những vật dụng dễ bắt cháy. Không nên để hương, nến hoặc đèn dầu đang cháy mà không có người trông coi. Việc cất bật lửa ở đâu sau khi thắp hương không phải vấn đề kiêng kỵ trong thờ cúng. Đây đơn giản là một thói quen sinh hoạt giúp bảo quản đồ dùng tốt hơn, giữ bàn thờ gọn gàng và hạn chế những rủi ro không đáng có trong gia đình.