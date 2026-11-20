Theo tử vi học, nhờ cát tinh hỗ trợ, 3 con giáp dưới đây được cho là sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc và có tích lũy đáng kể trong ngày thứ Sáu, 20/11 này.

Ngày thứ Sáu, 20/11/2026, tức ngày 12 tháng 10 âm lịch, còn gọi là ngày Mậu Tuất, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ, mang nạp âm ngũ hành là Bình Địa Mộc, biểu trưng cho loài cây mọc trên vùng đất bằng phẳng, tuy không quá cao lớn hùng vĩ nhưng lại có sức sống bền bỉ và khả năng thích nghi vô cùng mạnh mẽ.

Sự kết hợp giữa thiên can Mậu (Dương Thổ) và địa chi Tuất (Dương Thổ) tạo nên nền tảng đất đai vững chắc, giúp nuôi dưỡng bản chất Mộc phát triển ổn định và từng bước vươn lên. Nhờ đặc tính ôn hòa, bao dung của cây đồng bằng, năng lượng trong ngày Mậu Tuất rất thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, xây dựng nền móng công việc và gắn kết các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, vì Mộc vốn khắc Thổ nên bản mệnh trong ngày này cũng cần giữ sự kiên nhẫn, tránh nóng vội hay áp đặt ý kiến cá nhân để duy trì sự hài hòa và hanh thông trọn vẹn.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp được cho là sẽ may mắn và gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ nhất trong ngày Mậu Tuất này.

Tuổi Mão

Nhờ cục diện Mão – Tuất Lục Hợp chiếu rọi trong ngày Thứ Sáu 20/11/2026, người tuổi Mão sẽ là con giáp đón nhận nguồn năng lượng cát lành giúp vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ. Mọi kế hoạch công việc đang triển khai đều diễn ra trôi chảy, tháo gỡ hoàn toàn những vướng mắc tồn đọng từ đầu tuần.

(Ảnh minh họa)

Người làm công ăn lương dễ dàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lời khen ngợi từ cấp trên cùng cơ hội thưởng nóng xứng đáng. Đối với người kinh doanh buôn bán, ngày Mậu Tuất mang tới lượng khách hàng đông đảo giúp doanh thu tăng vọt ngoài dự kiến. Các cuộc đàm phán ký kết hợp đồng diễn ra trong bầu không khí thuận lợi, mở ra nguồn lợi nhuận dồi dào cho những tháng cuối năm.

Bên cạnh nguồn thu chính ổn định, bản mệnh còn có duyên nhận được lộc bất ngờ từ người thân hoặc các khoản hoa hồng phụ trợ. Tuy nhiên, dù tiền bạc rủng rỉnh, tuổi Mão vẫn nên ưu tiên tích lũy thay vì chi tiêu ngẫu hứng vào những món đồ chưa thực sự cần thiết. Sự khéo léo trong giao tiếp giúp con giáp này kết nối thêm nhiều đối tác tiềm năng, tạo nền tảng vững chắc cho tài vận tương lai. Khép lại ngày làm việc cuối tuần, con giáp tuổi Mão tận hưởng trọn vẹn niềm vui tài chính đủ đầy và tinh thần phấn chấn.

Lời khuyên: Trong ngày Mậu Tuất có cục diện Lục Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão nên chủ động nắm bắt các cơ hội hợp tác mới và mạnh dạn đề xuất ý tưởng sáng tạo với cấp trên để gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần giữ thái độ khiêm tốn, tránh chủ quan trước những lời khen ngợi và nên trích ngay một phần lợi nhuận vào quỹ tiết kiệm thay vì chi tiêu ngẫu hứng.

Tuổi Dần

Bước vào ngày Mậu Tuất 20/11/2026, người tuổi Dần cũng là con giáp nằm trong cục diện Dần – Ngọ – Tuất Tam Hợp nên vận khí hanh thông, tiền bạc đổ về túi tấp nập. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân giúp bản mệnh nắm bắt nhanh nhạy các cơ hội sinh lời đắt giá trên thị trường.

(Ảnh minh họa)

Trong môi trường công sở, tuổi Dần phát huy tối đa bản lĩnh quyết đoán, biến những thử thách khó nhằn thành bàn đạp khẳng định năng lực cá nhân. Những đóng góp nổi bật trong ngày này hứa hẹn mang lại cho bạn khoản phụ cấp hậu hĩnh hoặc bước tiến mới trên lộ trình thăng tiến. Với giới đầu tư và kinh doanh tự do, trực giác sắc bén giúp con giáp này đưa ra những quyết định chốt lời chuẩn xác, thu về khoản lãi ròng đáng ngưỡng mộ.

Các khoản nợ khó đòi hoặc tiền hàng bị giam vốn trước đó cũng có dấu hiệu được hoàn trả êm đẹp trong ngày Thứ Sáu này. Nguồn tài chính dồi dào cho phép con giáp này thoải mái cân đối chi tiêu gia đình và tái đầu tư vào các hạng mục mới. Dù vận may đang ở đỉnh cao, bản mệnh vẫn cần giữ sự khiêm tốn và kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản giấy tờ trước khi giao dịch số tiền lớn. Nhìn chung, đây là một ngày bội thu rực rỡ giúp người tuổi Dần củng cố vững chắc túi tiền của mình.

Lời khuyên: Nhờ vận khí Tam Hợp vượng phát, tuổi Dần hãy tự tin triển khai các kế hoạch đầu tư hoặc ký kết hợp đồng quan trọng trong ngày hôm nay để gặt hái thành quả rực rỡ. Song song với việc mở rộng kinh doanh, bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản giấy tờ pháp lý và tránh tâm lý nóng vội khi đưa ra các quyết định tài chính lớn.

Tuổi Ngọ

Hòa chung nhịp điệu của cục diện Tam Hợp Dần – Ngọ – Tuất và ngũ hành Hỏa sinh Thổ, người tuổi Ngọ có một ngày Thứ Sáu 20/11/2026 tràn ngập tin vui về tiền tài. Những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại cho con giáp này thành quả kinh tế vô cùng xứng đáng.

(Ảnh minh họa)

Người làm nghề tự do, dịch vụ hoặc sáng tạo nội dung sẽ có một ngày bận rộn nhưng doanh thu tăng trưởng vượt bậc nhờ sự tín nhiệm của khách hàng. Đối với nhân viên văn phòng, sự phối hợp ăn ý với đồng nghiệp giúp tiến độ dự án về đích sớm, mở ra cơ hội nhận thưởng hiệu suất cao. Đường tài lộc của tuổi Ngọ không chỉ dừng lại ở thu nhập chính mà còn khởi sắc mạnh mẽ ở các kênh đầu tư tay trái.

Bản mệnh dễ gặp được người chỉ lối dẫn đường, chia sẻ những thông tin hữu ích giúp tối ưu hóa dòng vốn hiện có. Các giao dịch mua bán tài sản hoặc trao đổi hàng hóa trong ngày Mậu Tuất đều diễn ra suôn sẻ, đôi bên cùng có lợi. Để giữ lộc bền vững, con giáp tuổi Ngọ nên trích một phần lợi nhuận lập quỹ dự phòng an toàn và tránh đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác. Kết thúc ngày 12/10 âm lịch, người tuổi Ngọ hoàn toàn hài lòng với một túi tiền rủng rỉnh cùng vận trình công danh thuận lợi.

Lời khuyên: Người tuổi Ngọ nên tận dụng tối đa sự hậu thuẫn của quý nhân trong ngày Mậu Tuất để đẩy nhanh tiến độ các dự án tồn đọng và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, bản mệnh cần chú trọng cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, đồng thời tuyệt đối không đứng ra vay mượn hay bảo lãnh tiền bạc cho người khác để bảo toàn lộc khí.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm