Thanh Hóa chỉ đạo thu hồi thuốc bột uống Padobaby dùng cho trẻ em

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản thông báo gửi các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên toàn tỉnh khẩn trương thu hồi toàn bộ thuốc bột uống Padobaby (mỗi gói 3 g chứa: chlorpheniramin maleat 2 mg; Paracetamol 325 mg).
Thuốc bột uống Padobaby dùng cho trẻ em có số GĐKLH: 893100414024 (SĐK cũ: VD-32292-19); Số lô: 110224; Ngày SX: 21-02-2024; Hạn dùng: 20-02-2027 do Công ty cổ phần dược Medipharco (tại TP Huế) sản xuất.
Lý do thu hồi do thuốc vi phạm mức độ 3. Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sở dụng thuốc trên địa bàn thu hồi, trả lại cho cơ sở cung ứng, báo cáo kết quả thu hồi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y-Dược) trước ngày 25-12-2025.
Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn và người dân được biết để không buôn bán, sử dụng thuốc bột uống Padobaby có dấu hiệu như trên; theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc, xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
Đồng thời, giao Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa trực tiếp giám sát, theo dõi việc thu hồi thuốc nêu trên; các phòng chức năng của Sở Y tế kiểm tra việc thực hiện thông báo này; sau đợt thu hồi trên, xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
Trước đó, Sở Y tế nhận được quyết định số 696/QĐ-QLD ngày 25-11-2025 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 đối với thuốc bột uống Padobaby.
Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.595 cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, trong đó có 20 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa; 1.575 phòng khám đa khoa, chuyên khoa và cơ sở dịch vụ y tế được đăng tải trên trang điện tử của ngành.
Số cơ sở kinh doanh dược là 4.195 bao gồm: 4 công ty sản xuất, 102 công ty phân phối, 84 cơ sở bán lẻ dược liệu, 832 nhà thuốc và 3.173 quầy thuốc.