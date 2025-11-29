Thanh Hóa chỉ đạo thu hồi thuốc bột uống Padobaby dùng cho trẻ em

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản thông báo gửi các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên toàn tỉnh khẩn trương thu hồi toàn bộ thuốc bột uống Padobaby (mỗi gói 3 g chứa: chlorpheniramin maleat 2 mg; Paracetamol 325 mg).

Thuốc bột uống Padobaby dùng cho trẻ em được Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo khẩn trương thu hồi

Thuốc bột uống Padobaby dùng cho trẻ em có số GĐKLH: 893100414024 (SĐK cũ: VD-32292-19); Số lô: 110224; Ngày SX: 21-02-2024; Hạn dùng: 20-02-2027 do Công ty cổ phần dược Medipharco (tại TP Huế) sản xuất.

Lý do thu hồi do thuốc vi phạm mức độ 3. Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sở dụng thuốc trên địa bàn thu hồi, trả lại cho cơ sở cung ứng, báo cáo kết quả thu hồi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y-Dược) trước ngày 25-12-2025.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn và người dân được biết để không buôn bán, sử dụng thuốc bột uống Padobaby có dấu hiệu như trên; theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc, xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đồng thời, giao Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa trực tiếp giám sát, theo dõi việc thu hồi thuốc nêu trên; các phòng chức năng của Sở Y tế kiểm tra việc thực hiện thông báo này; sau đợt thu hồi trên, xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Trước đó, Sở Y tế nhận được quyết định số 696/QĐ-QLD ngày 25-11-2025 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 đối với thuốc bột uống Padobaby.