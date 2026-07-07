Tháng nào cũng đều đặn trả 7 triệu tiền thuê nhà, cho tới khi ban quản lý gọi điện, tôi mới bàng hoàng phát hiện một sự thật chấn động

Cuộc điện thoại từ ban quản lý chung cư khiến tôi phát hiện bí mật lớn nhất cuộc hôn nhân.

Từ ngày cưới đến giờ, tôi gần như nắm toàn bộ tài chính. Hai vợ chồng đều làm công ăn lương, cuộc sống không quá dư dả nhưng cũng chưa bao giờ thiếu trước hụt sau. Chồng tôi vẫn nói thu nhập của anh khoảng 30 triệu mỗi tháng. Tháng nào anh cũng chuyển cho tôi 25 triệu, giữ lại 5 triệu để đổ xăng, cà phê với đồng nghiệp và những khoản chi cá nhân. Tôi đi làm văn phòng, lương dao động khoảng 12-13 triệu.

Mỗi cuối tháng, tôi lại mở bảng chi tiêu trên máy tính để cộng trừ từng khoản. Tiền thuê căn hộ chung cư là 7 triệu. Tiền điện nước, tiền ăn uống của cả nhà, học phí, tiền học thêm và các khoản linh tinh là 11 triệu nữa. Đây là tôi đã thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm vô cùng nên tháng nào cũng để ra được 20 triệu.

Tôi vẫn thường nói với chồng rằng chỉ cần cố thêm vài năm nữa là đủ tiền trả trước một căn hộ. Sau đó hai vợ chồng vay ngân hàng phần còn lại, mỗi tháng trả góp còn hơn phải đi thuê nhà mãi. Lần nào anh cũng chỉ cười, bảo tôi cứ yên tâm, chi tiêu thoải mái hơn tí cũng được, nhà cửa là chuyện lâu dài...

Tôi cứ nghĩ anh đang động viên vợ, cho đến cách đây đúng 1 tuần.

Hôm đó tôi ở nhà thì ban quản lý tòa nhà gọi điện thông báo cần chủ căn hộ ký một số giấy tờ liên quan đến việc bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy. Tôi liền bảo họ gọi cho chủ nhà vì gia đình tôi chỉ thuê.

Đầu dây bên kia bỗng hỏi lại:

"Chị là vợ anh Việt đúng không? Chủ căn hộ này là anh ấy mà".

Ảnh minh họa

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhưng người bên ban quản lý đọc chính xác số căn, đúng họ tên chồng tôi, rồi còn bảo hồ sơ mua bán đã hoàn tất từ gần 2 năm trước.

Tôi ngồi sững trên ghế. Cả buổi chiều hôm đó tôi không làm nổi việc gì. Đến tối, tôi đặt thẳng câu hỏi với chồng. Anh im lặng rất lâu rồi mới mở tủ lấy ra một tập hồ sơ.

Bản hợp đồng mua bán căn hộ đứng tên anh, chưa có sổ đỏ nên tôi không hề hay biết. Tôi lật từng trang giấy mà tay cứ run. Điều khiến tôi bàng hoàng không phải vì gia đình đã có nhà. Mà là suốt 2 năm qua, tôi vẫn đều đặn ghi vào sổ chi tiêu mỗi tháng 7 triệu tiền thuê nhà. Mỗi lần tôi nói phải cố tiết kiệm để sau này mua nhà, anh đều ngồi nghe, còn cùng tôi tính xem phải mất bao nhiêu năm mới đủ tiền trả trước. Hóa ra tôi đã trả cho chồng 7 triệu mỗi tháng trong suốt 2 năm qua.

Tôi hỏi anh lấy đâu ra tiền mua?

Anh bảo đó là tiền anh tích lũy từ nhiều năm trước khi cưới, cộng với một khoản đầu tư có lãi và bố mẹ hỗ trợ thêm. Anh nói không kể vì muốn mọi chuyện chắc chắn rồi mới nói với tôi, cũng không muốn tôi áp lực chuyện tiền bạc. Đằng nào sắp tới có cơ hội xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ thì sẽ cho tôi biết và để tôi cùng đứng tên trong sổ đỏ.

Tôi nghe xong vẫn thấy trong lòng rất nặng. Nếu ngay từ đầu anh chia sẻ, có lẽ tôi sẽ vui nhiều hơn là bất ngờ. Hai vợ chồng là người cùng sống dưới một mái nhà, cùng nuôi con, cùng tính toán tương lai. Vậy mà chuyện lớn như mua một căn hộ, tôi lại là người cuối cùng được biết.

Mấy ngày nay, tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn nấu cơm, vẫn đưa con đi học, vẫn đi làm rồi trở về căn hộ này. Chỉ khác là mỗi lần mở cửa bước vào nhà, tôi lại nhớ đến cuộc điện thoại hôm ấy. Tôi không biết mình nên vui vì gia đình đã có một nơi ở ổn định hay nên buồn vì người chồng tôi luôn tin tưởng lại có thể giấu tôi một chuyện lớn suốt gần 2 năm như vậy.