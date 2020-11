Thận hư, cần ăn món gì?

Hội chứng thận hư là một hội chứng lâm sàng và sinh hóa, xuất hiện khi có tổn thương ở cầu thận do nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau, đặc trưng bởi phù, protein niệu cao, protein máu giảm, rối loạn lipid máu và có thể đái ra mỡ.



Khi mắc hội chứng thận hư, bệnh nhân thường bị suy dinh dưỡng do thiếu protein - năng lượng do mất nhiều protein qua đường nước tiểu kèm theo chán ăn do giảm dịch ruột, phù gan và nội tạng. Hội chứng thận hư kéo dài sẽ dẫn đến tiêu cơ bắp, rụng tóc. Tình trạng thiếu dinh dưỡng còn góp phần làm tăng tình trạng mắc các bệnh nhiễm khuẩn trong hội chứng thận hư như: viêm phúc mạc tiên phát, viêm phổi, viêm cơ, lao phổi...

Cho nên ngoài việc điều trị bằng thuốc, chế độ ăn trong hội chứng thận hư cũng đóng vai trò hết sức quan trọng giúp cơ thể tăng sức đề kháng và chống lại các rối loạn về thành phần sinh hóa trong máu.

Thực phẩm nên ăn

Người bị hội chứng thận hư nên ăn nhiều chất đạm tuỳ theo cân nặng cơ thể. Chất đạm lấy từ thịt, cá nước ngọt, sữa, trứng... Trứng có thể sử dụng 2 quả/tuần. Tránh thịt muối, cá biển. Nên ăn nhiều rau, quả tươi như: giá đỗ, xoài, cà rốt, cam, đu đủ để có đủ vitamin E, A, C. Nếu bệnh nhân đái ít, hàm lượng kali máu cao thì hạn chế bớt rau, quả. Lượng nước ăn và uống hàng ngày bằng lượng nước tiểu đái ra ngày hôm trước cộng thêm 500ml.

Thực phẩm cần hạn chế

Giảm ăn muối và mỳ chính. Không uống rượu, bia. Nên ăn giảm chất béo, mỡ (20-25g/ngày). Dùng dầu thực vật. Hạn chế các phủ tạng như óc, lòng, tim, gan, thận (cật) vì nhiều cholesterol. Khi chế biến các thức ăn nên sử dụng dưới dạng hấp, luộc, hạn chế các mún xào, rán, quay.

Nguyên tắc ăn: đảm bảo đủ năng lượng từ 35-40 Kcalo/kg/ngày. Chẳng hạn với một người bệnh có cân nặng 50kg thì năng lượng cần cho một ngày từ 1.750 -2.000 Kcal/ngày. Sau đây là thực đơn cụ thể cho người hội chứng thận hư không tổn thương cầu thận:

Giờ ăn

Thứ 2+5

Thứ 3+6+CN

Thứ 4+7

7 giờ

Cháo thịt nạc

Gạo 30g

Thịt nạc 20g

Phở thịt nạc

Phở 150g

Thịt nạc 30g

Miến thịt nạc

Miến 70g

Thịt nạc 30g

11 giờ 30 phút

Cơm (gạo 150g)

Rau muống luộc 200g

Bắp cải nhồi thịt hấp (thịt 30g)

Gà luộc 80g

Nước cam (cam 200g, đường 20g)

Cơm (gạo 150g)

Thịt nạc luộc 30g

Cá chép hấp 70g

Su su luộc 200g

Thanh long 200g

Cơm (gạo 150g)

Trứng luộc 1 quả

Đậu phụ kho thịt cà chua:

đậu 50g, thịt nạc 30g

Bí xanh luộc 200g

Hồng xiêm 200g

17 giờ

Cơm (gạo 150g)

Cá trôi kho (cá 70g)

Thịt xíu 30g

Rau cải ngọt luộc 200g

Cơm (gạo 150)

Bắp cải luộc 200g

Thịt gà rang 100g

Cơm (gạo 150)

Tôm rang 70g

Thịt xíu 30g

Su hào luộc 200g

20 giờ

Chè bột sắn trân châu:

Bột sắn 30g, đường 30g

Chè bông cau: đỗ xanh 5g,

bột sắn 30g, đường 30g

Chè khoai lang:

bột sắn 30g, đường 30g,

khoai 100g

Tổng hợp thực phẩm

Gạo: 330g

Thịt nạc: 80g

Cá nước ngọt: 70g

Gà ta: 80g

Rau muống: 200g

Rau cải: 200g

Bột sắn: 30g

Đường: 50g

Cam: 200g

Bánh phở: 150g

Gạo: 300g

Thịt nạc: 60g

Cá chép: 70g

Gà: 200g

Su su: 200g

Bắp cải: 200g

Thanh long: 200g

Bột sắn 30g, đường 30g

Miến: 70g

Gạo: 300g

Trứng: 30g

Thịt nạc: 80g

Tôm: 70g

Đậu phụ: 50g

Bí xanh: 200g

Su hào: 200g

Hồng xiêm: 200g

Bột sắn: 30g

Đường: 30g

Khoai lang: 100g

Tổng hợp năng lượng

Năng lượng: 1.959 Kcal

P: 81g

L: 25g

G: 352g

Na: 272mg

Năng lượng: 2.010 Kcal

P: 80g

L: 25g

G: 367g

Na: 226mg

Năng lượng: 1.953Kcal

P: 71g

L: 17g

G: 408g

Na: 416mg