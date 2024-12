“Thần dược” được ví là “khắc tinh” của gan nhiễm mỡ, chợ quê bán vài nghìn 1 mớ

Vì sao đậu cô-ve hỗ trợ đẩy lùi gan nhiễm mỡ?

Theo bài công bố trên tạp chí y học Nutrients, một loài cây họ đậu tên Phaseolus vulgaris có khả năng tác động đến cơ chế sinh học của bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD). Phaseolus vulgaris rất quen thuộc với ẩm thực nhiều quốc gia, bao gồm người Việt. Nó có thể được chế biến thành món ăn dưới dạng non, gọi là đậu que hay đậu cô-ve, hoặc lấy hạt.

Chế độ ăn uống giàu đậu có thể mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng các vấn đề về béo phì và bệnh gan nhiễm mỡ trong xã hội hiện đại. Ảnh minh họa

Trong bệnh gan nhiễm mỡ, sự tồn tại của ceramide ở nồng độ cao có thể làm tăng tình trạng kháng insulin, viêm gan, góp phần vào sự xơ hóa gan, tăng sinh các mối liên kết... Việc ăn đậu giúp khống chế các tác động bất lợi này. Hiệu quả lớn nhất được quan sát ở những con chuột có tỉ lệ đậu trong bữa ăn cao nhất. Vì vậy, các tác giả kết luận rằng áp dụng các chế độ ăn uống giàu đậu có thể mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng các vấn đề về béo phì và bệnh gan nhiễm mỡ trong xã hội hiện đại.

Lợi ích tuyệt vời khác của đậu cô-ve

Tăng cường sức khỏe xương

Lượng canxi được tìm thấy trong đậu cô-ve là đủ để bảo vệ cơ thể không bị loãng xương và các bệnh liên quan tới xương khác. Ảnh minh họa

Thiếu hụt silic, magiê và vitamin K ảnh hưởng tới sức bền và độ linh hoạt của xương. Đậu cô-ve chứa vitamin K, canxi và silic. Silic là yếu tố quan trọng giúp tăng mật độ xương và cải thiện sức khỏe xương và răng nói chung. Lượng canxi được tìm thấy trong đậu cô-ve là đủ để bảo vệ cơ thể không bị loãng xương và các bệnh liên quan tới xương khác.

Tăng cường hệ miễn dịch

Các dưỡng chất trong đậu cô-ve giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh và bảo vệ cơ thể khỏi những bệnh như cảm lạnh, ho và cúm. Các chất chống oxy hóa và flavonoid có trong đậu cô-ve giúp loại bỏ gốc tự do và phòng ngừa nhiều bệnh bao gồm cả ung thư.

Chống lại bệnh tim mạch

Đậu cô-ve chứa nhiều flavonoid giúp bảo vệ và cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch. Quercetin và kaempferol trong đậu cô-ve có tác dụng phòng ngừa các bệnh khác nhau vì có khả năng loại bỏ gốc tự do và độc tố.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Một chế độ ăn giàu chất xơ được cho là điều chỉnh và làm giảm lượng glucose huyết tương do đó rất có lợi cho bệnh nhân tiểu đường. Đậu cô-ve là nguồn chất xơ tuyệt vời và có khả năng kiểm soát các triệu chứng bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu cho thấy bệnh nhân tiểu đường ăn đậu cô-ve thường xuyên, hàm lượng đường huyết, triglyceride và cholesterol sẽ giảm đáng kể.

Giảm cân

Đậu cô-ve có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn nếu bạn đang cố gắng để giảm cân. Nó chứa hàm lượng chất xơ cao khiến bạn cảm thấy no lâu hơn. Thực phẩm giàu chất xơ cần phải nhai nhiều do vậy kích thích bài tiết nước bọt và dịch vị dạ dày, kết quả là dẫn đến giãn nở dạ dày và cảm giác no. Đậu cũng chứa rất ít calo. Đậu cô-ve cũng tốt cho hệ tiêu hóa của bạn. Chất xơ trong đậu cô-ve giúp điều tiết nhu động ruột, giảm táo bón.