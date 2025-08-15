Thám tử chỉ đích danh 1 dấu hiệu cảnh báo nửa kia đang ngoại tình: Rất dễ bị bỏ qua

Ảnh minh hoạ

Dấu hiệu cảnh báo nửa kia đang ngoại tình

Một thám tử tư đã khẳng định rằng có một thói quen có thể cho thấy ai đó đang không chung thủy, và cảnh báo các cặp đôi nên “để ý” đến những dấu hiệu rõ ràng của sự phản bội.

Nhiều người tin rằng họ có thể nhận ra dấu hiệu cho thấy đối phương đang lừa dối, nhưng thám tử tư Ali Marsh, đến từ Anh, cho rằng chú ý tới một manh mối cụ thể có thể giúp xác định chắc chắn liệu ai đó có đang ngoại tình hay không.

Marsh, người đã làm nghề này hơn 10 năm, đã nghiên cứu kỹ cách các cặp đôi có thể phát hiện ra liệu người bạn đời của họ có đang lừa dối.

Thám tử Ali Marsh cho rằng chú ý tới một manh mối cụ thể có thể giúp xác định chắc chắn liệu ai đó có đang ngoại tình hay không.

Trong một cuộc trò chuyện gần đây với tờ Daily Telegraph, cô nhấn mạnh rằng những thay đổi về cảm xúc và xã hội có thể là dấu hiệu của sự không chung thủy trong một mối quan hệ. Tuy nhiên, cô cũng lưu ý rằng có một dấu hiệu tinh tế hơn mà nhiều người có thể không nhận ra.

Cụ thể, khi một người bắt đầu có tình cảm với đồng nghiệp, cách họ nói về người đó khi ở nhà có thể thay đổi rõ rệt. “Nếu họ đang phải lòng ai đó ở nơi làm việc, họ có thể sẽ thường xuyên nhắc đến người đó.” - Marsh giải thích.

Theo World Population Review, Vương quốc Anh hiện đang xếp thứ 10 trên thế giới về tỷ lệ ngoại tình, với khoảng 36% người dân được báo cáo là đã từng không chung thủy theo dữ liệu năm 2022.

Một cuộc khảo sát của YouGov cho thấy 33% người Anh từng nghĩ đến việc ngoại tình, trong khi 20% thừa nhận đã từng lừa dối. Trong số những người đã từng ngoại tình, hơn 40% nam giới thừa nhận họ có quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp, trong khi con số này ở phụ nữ là hơn 30%.

Làm gì khi nghi ngờ nửa kia ngoại tình?

Chuyên trang sức khỏe Everyday Health đã khuyên những ai nghi ngờ người yêu hoặc bạn đời của mình đang ngoại tình nên thực hiện một số bước.

Khuyến nghị đầu tiên là “tìm đến sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý”, và lưu ý rằng việc tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp là cần thiết, ngay cả khi bạn chỉ mới nghi ngờ. Việc bạn có những nghi ngờ và lo lắng đã là một “dấu hiệu cờ đỏ” có thể cần đến sự can thiệp từ bên thứ ba.

Ngoài ra, họ cũng đề xuất rằng việc chia sẻ với những người bạn tin tưởng – như gia đình và bạn bè – là rất quan trọng.



