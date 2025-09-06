Thẩm mỹ viện 'chui' hút mỡ bụng cho 500 khách trong nửa năm, thu gần 10 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, trú tại khu dân cư Citiland, phường Gò Vấp, TP.HCM), Nguyễn Minh Khải (32 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) và Dương Tấn Long (nhân viên marketing) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Cơ sở Hospital SW (49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Hành vi của những người này được phát hiện trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị trọng đại năm 2025. Công an TP.HCM huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; trong đó có hoạt động khám chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ trái phép.

Qua rà soát, kiểm tra, Công an TP.HCM phát hiện cơ sở Hospital SW (địa chỉ 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, do Nguyễn Thị Hường làm chủ) không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh cũng như các giấy phép liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn tổ chức dịch vụ hút mỡ nhiều vùng cơ thể cho khách hàng.

Hường, Khải, Long (từ trái qua) tại cơ quan công an.

Chỉ từ tháng 1 đến nay, cơ sở này đã hút mỡ cho hơn 500 người, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Để thu hút khách, Nguyễn Thị Hường chỉ đạo nhân viên marketing Dương Tấn Long đăng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội, giới thiệu về các bác sĩ, chuyên gia “hợp tác” cùng mỹ viện. Thậm chí Long còn thuê người đóng giả khách hàng, dựng các clip “trải nghiệm dịch vụ” để quảng bá, qua đó lôi kéo thêm nhiều người tìm đến.

Nguyễn Minh Khải mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nhưng vẫn được Hường thuê hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở trên.

Hình ảnh tại trụ sở Hospital SW trong buổi khám xét.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Minh Khải và Dương Tấn Long để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an TP.HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm, góp phần chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép trên địa bàn thành phố.