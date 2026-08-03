Thảm họa hàng không: Máy bay chở khách phát nổ chỉ vài phút sau khi cất cánh, toàn bộ 13 người trên khoang thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra trên hành trình ngắm đường vẽ Nazca, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Peru.

Theo truyền thông Peru, chiếc máy bay hạng nhẹ của hãng hàng không địa phương Aerodiana cất cánh từ sân bay Pisco để thực hiện chuyến bay ngắm cảnh qua các đường kẻ Nazca - quần thể địa hình khổng lồ được khắc trên sa mạc và là Di sản Thế giới UNESCO.

Chiếc máy bay chở 11 hành khách và hai phi công khi thảm họa xảy ra. Chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Pisco vào khoảng 1 giờ chiều giờ địa phương để thực hiện chuyến bay ngắm cảnh trên các đường kẻ Nazca. Tuy nhiên, chiếc máy bay đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Theo chính quyền địa phương, địa điểm máy bay rơi nằm ở khu vực Pueblo Viejo, cách thành phố Nazca khoảng 4 dặm và cách khu vực các đường vẽ Nazca khoảng 7 dặm.

Một nhân chứng cho biết máy bay đã phát nổ khi va chạm.

Bộ Giao thông vận tải xác nhận vụ nổ đã khiến 7 người Ý, 2 người Đức và 2 người Tây Ban Nha thiệt mạng, cùng với hai thành viên phi hành đoàn.

Thiếu tá cảnh sát Jorge Andrade cho biết: “Do tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, không có người sống sót. Chúng tôi đã tìm thấy bốn thi thể cho đến nay.”

Những mảnh vở bốc cháy của chiếc máy bay bị rơi

Nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc vẫn chưa được xác định. Các quan chức chính quyền địa phương cho rằng đã xảy ra một "tình huống khẩn cấp trên chuyến bay" - nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Chiếc máy bay cất cánh từ thành phố Ica thuộc hãng hàng không nội địa Peru AeroDiana, chuyên cung cấp các chuyến bay ngắm cảnh kéo dài 30 phút. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ tai nạn thương tâm này.

Những đường vẽ Nazca nổi tiếng thu hút khoảng 100.000 khách du lịch mỗi năm, với du khách lựa chọn bay trên những chiếc máy bay nhỏ để chiêm ngưỡng những hình vẽ cổ đại rộng lớn được khắc trên sa mạc Peru.

Tuy nhiên, các chuyến bay trên khu di tích khảo cổ rộng lớn này đã bị tạm dừng vào ngày 31/7 sau khi gió mạnh với tốc độ lên tới hơn 25 dặm/giờ thổi tung bụi mù mịt và làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng. Hai máy bay du lịch đã buộc phải chuyển hướng đến sân bay Marcona khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt quét qua khu vực.

Đáng buồn thay, đây không phải là lần đầu tiên du khách thiệt mạng khi khám phá địa điểm khảo cổ nổi tiếng này.

Vào năm 2022, bảy người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay xảy ra tại cùng địa điểm này.

Và vào năm 2010, bốn du khách người Anh và hai thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trong một vụ rơi kinh hoàng trên khu vực vẽ đường Nazca.

Theo Sun