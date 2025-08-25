Thái Y Lâm ngủ theo cách này giữ dáng, đẹp da, bác sĩ gật gù làm đúng cách!

Bí quyết được Thái Y Lâm chia sẻ là luôn lên giường đi ngủ từ 21h30 mỗi ngày.

Theo bác sĩ Hứa Thư Hoa, chuyên gia giảm cân (Đài Loan, Trung Quốc), việc Thái Y Lâm áp dụng "giấc ngủ làm đẹp" hoàn toàn có cơ sở khoa học. Ngủ không đủ giấc không chỉ khiến da xấu, nhanh lão hóa mà còn làm cơ thể dễ tăng cân.

Ông lý giải, khi ngủ sâu, hormone leptin (tạo cảm giác no) tăng cao giúp kiểm soát cơn đói, trong khi hormone ghrelin (gây thèm ăn) giảm xuống. Nếu ngủ muộn, mất ngủ hoặc ngủ không chất lượng, sự cân bằng này bị phá vỡ, dẫn đến ăn nhiều hơn nhưng lại khó tiêu hao năng lượng, khiến mỡ tích tụ nhanh chóng.

Ngoài ra, melatonin, hormone do tuyến tùng tiết ra vào ban đêm, có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm và điều hòa chuyển hóa. Thói quen thức khuya, làm ca đêm hoặc tiếp xúc nhiều ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính sẽ ức chế melatonin, rối loạn nhịp sinh học, từ đó tăng cảm giác thèm ăn, giảm tốc độ trao đổi chất và gây khó khăn trong việc giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng Wei En (Đài Loan, Trung Quốc) cũng nhấn mạnh: "Người gầy thường có giấc ngủ tốt, trong khi người béo thường ngủ không đủ". Nghiên cứu của Đại học Columbia (Mỹ) cho thấy, so với người ngủ đủ 7-9 tiếng, những người chỉ ngủ 5 tiếng mỗi ngày có nguy cơ béo phì cao hơn tới 50%. Đáng lo ngại, nếu ngủ dưới 4 tiếng, nguy cơ này tăng vọt lên 73%.

Các bác sĩ khuyến cáo, muốn giữ gìn vóc dáng và làn da khỏe mạnh, hãy duy trì thói quen đi ngủ sớm và đảm bảo giấc ngủ sâu từ 7-9 tiếng mỗi ngày.

Nguồn và ảnh: ETToday