Thái tử đẹp nhất Dubai: Gây ấn tượng bởi thành tích học tập cực khủng, đã vậy còn tốt bụng đến mức khiến ai nấy phải phì cười

Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed (tên thân mật là Fazza, sinh năm 1982) là một trong những nhân vật Hoàng gia nổi tiếng và có sức hút nhất thế giới.

Anh là con trai thứ hai của Vua Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó tổng thống kiêm Thủ tướng của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và người vợ đầu tiên.

Không chỉ có địa vị tôn quý, Thái tử còn sở hữu ngoại hình cực phẩm: đôi mắt đen láy, hàng mi dài rậm cùng chiếc mũi cao.

Trang Instagram có gần 9 triệu người theo dõi của anh thường xuyên đăng tải những hình ảnh về cuộc sống xa hoa, thượng lưu của mình.

Thái tử Dubai sở hữu ngoại hình cực phẩm.

Được biết Thái tử có đến 114 chiếc siêu xe và mạnh tay chi tới gần 30 triệu USD chỉ để xây dựng tòa nhà gồm 2 tầng hầm và 6 tầng nổi ở giữa thủ đô London (Anh) để chứa xe.

Thú cưng của anh cũng toàn những loài động vật quý hiếm như sư tử trắng, lạc đà, chim ưng, ngựa,...

Tuy nhiên điều khiến người dân trên thế giới nể phục nhất ở Thái tử Dubai, đó là việc anh sở hữu học vấn cực khủng và rất đa tài, đa nghệ. Không chỉ vậy, Hamdan còn rất nhân hậu và chăm chỉ làm từ thiện.

Thái tử sở hữu nhiều siêu xe và thú cưng quý hiếm.

Gây sốt bởi thành tích học tập ấn tượng

Thái tử Dubai từng học tại ĐH Chính trị Mohammed bin Rashid (còn gọi là Học viện chính phủ Dubai).

Vào năm 2001, Hamdan tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst (RMAS) .

Đây là ngôi trường trọng điểm đào tạo sĩ quan cấp trung đội của Lục quân Hoàng gia Anh và là một trong những ngôi trường danh tiếng huấn luyện sĩ quan Lục quân của thế giới.

RMAS nổi tiếng bởi sự đào tạo khắc nghiệt. Trong quá trình đào tạo, học viên sẽ trải qua những bài huấn luyện thể chất nghiêm ngặt.

Mỗi năm, khoảng 8% học viên bị đào thải vì không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc không đạt được chỉ tiêu học tập, rèn luyện.

Được biết, rất nhiều nhân vật Hoàng gia từng theo học tại RMAS, có thể kể đến như 2 Hoàng tử Anh William và Harry, Hoàng tử Brunei Abdul Mateen,...

Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst (RMAS).

Trong suốt quá trình theo học tại RMAS, Thái tử Dubai đã được rèn luyện phát triển khả năng lãnh đạo, mở rộng trí tuệ và năng lực chuyên môn.

Thái tử cho biết, RMAS chính là nơi giúp anh hiểu được tầm quan trọng của tính kỷ luật, sự tự giác, trách nhiệm, lời hứa, sức chịu đựng bền bỉ và đặc biệt là tinh thần đồng đội.

Sau khi tốt nghiệp tại RMAS, Thái tử tiếp tục theo học chuyên sâu về Kinh tế tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn (LSE - The London School of Economics and Political Science).

Đây cũng là một trong những ngôi trường lâu đời và nổi tiếng về chất lượng đào tạo tại Anh.

Năm 2006, Thái tử được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng điều hành Dubai.

Năm 2008, anh giữ chức cố vấn tài chính và kinh doanh toàn cầu của quỹ đầu cơ lớn số 1 ở Dubai mang tên Capital LLP. Hiện nay, anh là người đứng đầu hội doanh nhân trẻ, hội đồng thể thao tại Dubai.

Không chỉ học giỏi và có tài lãnh đạo, Hamdan còn rất đa tài đa nghệ. Anh có thể chơi được rất nhiều môn thể thao như đu dây mạo hiểm, trượt tuyết, tennis, lặn biển, săn cá dưới nước, đạp xe, vận động viên nhảy dù không chuyên và cưỡi ngựa.

Năm 2015, anh giành chiến thắng khi tham gia cuộc đua ngựa Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup.

Hoàng tử chơi giỏi nhiều môn thể thao.

Không chỉ vậy, vị thái tử đẹp trai này còn là một nhà thơ nổi tiếng với bút danh Fazza. Những bài thơ đã xuất bản của anh chủ yếu nói về lòng yêu nước, tình cảm gia đình và cả sự lãng mạn.

Khiến dân chúng yêu quý bởi sự nhân hậu, tốt bụng của mình

Dù có địa vị tôn quý nhưng Thái tử Dubai lại rất giản dị và gần gũi với người dân. Trong thời gian học tại nước ngoài, anh không ngần ngại đi lại bằng phương tiện công cộng.

Thái tử từng gây ấn tượng mạnh khi dùng siêu xe Mercedes-AMG G63 của mình kéo một chiếc xe tải bị kẹt trong cát.

Hiện tại anh đang là người bảo trợ danh dự của một trung tâm dành cho người tự kỷ và rất nhiệt tình tham gia các quỹ phúc lợi dành cho trẻ nhỏ. Mỗi năm, Thái tử đều tích cực đi hiến máu và mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện.

Thái tử tích cực đi hiến máu.

Mới đây, Thái tử tiếp tục khiến ai nấy trầm trồ bởi sự tốt bụng, lòng yêu mến thiên nhiên, động vật của mình.

Theo đó một chú bồ câu đã đáp xuống chiếc Mercedes-AMG G63 của Thái tử Dubai để làm tổ. Sau khi phát hiện, thay vì xua đuổi chú chim đi thì Thái tử lại yêu cầu dựng rào chắn để ngăn mọi người không tiến vào làm hoảng sợ con vật.

Anh cũng thông báo tất cả nhân viên phải tránh xa khu vực này. Để theo dõi hoạt động của chú chim bồ câu, Thái tử cho quay video từ xa và phóng to hình ảnh lên. Hiện tại, chim non đã chào đời và gia đình nhỏ vẫn đang định cư trên nắp ca-pô xe.

Có lẽ phải mất một thời gian nữa, Thái tử mới có thể dùng lại chiếc siêu xe của mình. Còn dân chúng được dịp phì cười và cả "tan chảy" trước hành động nhân hậu của Thái tử dành cho những loài động vật nhỏ bé.