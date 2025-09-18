Thái Lan: Ông Thaksin "gặp vấn đề sức khỏe", chỉ được tiêu 500 baht/ngày trong tù

Thông tin trên do con gái của cựu thủ tướng Thái Lan, bà Paetongtarn Shinawatra, cung cấp sau chuyến thăm ông Thaksin tại nhà tù Trung tâm Klong Prem (thủ đô Bangkok).

Theo tờ The Nation, vào ngày 18-9, bà Paetongtarn và chị gái (bà Pintongta Shinawatra), cùng chồng đã đến thăm ông Thaksin tại nhà tù Klong Prem. Đây là lần thứ hai gia đình đến thăm ông Thaksin, và chỉ diễn ra trong 15 phút vì sức khỏe của ông không tốt.

Tờ Bangkok Post đưa tin con trai ông Thaksin, ông Panthongtae, hay còn gọi là Oak, không có mặt.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra phát biểu trước nhà tù Klongprem ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok, ngày 18-9. Ảnh chụp màn hình từ PPTV

Chuyến thăm ngắn ngủi

Phát biểu với các phóng viên sau khi rời khỏi nhà tù, bà Paetongtarn cho biết: "Hôm nay, chúng tôi phải về sớm vì cha tôi không được khỏe, nên chúng tôi chỉ có thể thăm ông một lúc".

Theo lời bà Paetongtarn, ông Thaksin "bị huyết áp cao và nói rằng cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù đã cắt tóc ngắn, tóc ông vẫn tiếp tục rụng, có thể là do căng thẳng. Dù sao thì ông vẫn mỉm cười. Ông nói không ngủ ngon nhưng tinh thần vẫn tốt".

Bà Paetongtarn nói rằng bà không chắc liệu ông Thaksin có ăn uống tốt trong tù hay không.

"Cha chỉ nói với tôi rằng đêm qua ông không ngủ ngon. Tôi không chắc ông có bị đau lưng hay không vì ông chỉ nói đến giấc ngủ" - con gái của cựu thủ tướng Thái Lan chia sẻ thêm.

Quà tặng từ những người ủng hộ "áo đỏ"

Khi gia đình đến trước cổng nhà tù, một nhóm những người ủng hộ "áo đỏ" đã trao cho bà Paetongtarn 5 lá bùa hộ mệnh và bức chân dung của một vị sư đáng kính.

Họ nhờ bà giữ những món quà này, nói rằng những lá bùa sẽ ban phước lành cho gia đình Shinawatra. Bà Paetongtarn đã không mang những lá bùa vào trong tù, vì bà chưa xin phép.

Bà Paetongtarn mặc một bộ vest đen, trong khi bà Pintongta mặc áo sơ mi đen và quần tây màu xanh. Bà Pintongta cũng mang theo một phong bì trắng có viết "ông Thaksin" bằng mực hồng và một bức vẽ nhỏ ở góc. Nội dung bức thư là lời động viên tinh thần của các cháu ông Thaksin.

Bà Pintongta cho biết con gái lớn của bà đã viết lá thư này thay mặt cho tất cả 7 người cháu của ông Thaksin, vì ông rất nhớ chúng.

Chế độ của ông Thaksin trong tù

Bà Kanokwan Jiewchuaphan, phó phát ngôn viên của Cục Cải huấn, cho biết ông Thaksin sẽ gặp một chuyên gia tâm lý trong các buổi khám sức khỏe định kỳ dành cho tù nhân mới.

Bà Kanokwan nói thêm rằng ông Thaksin thường thức dậy lúc 6 giờ và đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút. Bữa sáng, ông ăn trứng luộc.

Vào ban ngày, ông chủ yếu đọc sách, xem ti vi và đi bộ vung tay để tập thể dục.

Gia đình ông đã gửi 15.000 baht (hơn 12,430 triệu đồng) cho ông Thaksin, với giới hạn chi tiêu tối đa 500 baht mỗi ngày (tương đương 414.378 VND). Ông chủ yếu dùng số tiền này để mua bữa ăn phụ, đồ ăn vặt.