Thái Lan ghi nhận hơn 50.000 ca mắc COVID-19 nhưng chưa đạt đỉnh

Theo Tiến sĩ Jurai Wongsawat - chuyên gia y tế và người phát ngôn của Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, tính đến ngày 21/5/2025, số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng. Trong tuần từ 11 - 17/5, cả nước ghi nhận 49.065 ca mắc mới COVID-19. Trong khi đó, từ ngày 18/5 đến nay, tiếp tục có thêm 12.524 ca bệnh được báo cáo.

Trong khi đó, tổng số ca mắc cúm trong tuần từ 11 - 17/5 là 6.837 ca, từ ngày 19/5 đến nay, có khoảng 1.447 ca được báo cáo. Số ca mắc cúm mới thấp hơn đáng kể so với số ca mắc COVID-19 do đợt bùng phát cúm diện rộng đã xảy ra trước lễ hội Songkran. Kể từ đó, dịch có xu hướng chững lại nhưng vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 6.000 - 8.000 ca mỗi tuần. Theo thống kê, Thái Lan ghi nhận 300.000 ca nhiễm cúm với 33 trường hợp đã tử vong.

"Dù số ca mắc COVID-19 đang tăng trở lại, song tỷ lệ tử vong hiện nay đã giảm đáng kể so với thời kỳ đầu bùng phát. Tỷ lệ tử vong hiện ở mức 0,02%, thấp hơn nhiều so với mức 0,14% trước đó và chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với tỷ lệ tử vong do bệnh cúm (0,01%). Một phần nguyên nhân là do cúm mùa hiện đã có thuốc kháng virus và vaccine ngừa cúm đều có sẵn, giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn" - Tiến sĩ Jurai giải thích.

(Ảnh: Xinhua/VNA)

Các biện pháp giảm tốc độ lây lan dịch COVID-19

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát tốc độ lây lan của COVID-19, đặc biệt phải bảo vệ nhóm "608" - những người có nguy cơ cao diễn biến nặng. Nhóm này bao gồm: người từ 65 tuổi trở lên; bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn, tim mạch, đột quỵ, suy thận; người khuyết tật trí não cần chăm sóc đặc biệt; bệnh nhân tan máu bẩm sinh (thalassemia) và người suy giảm miễn dịch.

Ngoài ra, người béo phì (có cân nặng từ 100 kg trở lên hoặc chỉ số BMI trên 35), phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 3 tuổi cũng là những đối tượng dễ bị tổn thương, cần được bảo vệ nghiêm ngặt trước nguy cơ mắc COVID-19 và cúm mùa.

Trong bối cảnh năm học mới vừa bắt đầu, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan khuyến cáo các trường học cần đẩy mạnh công tác sàng lọc đối với học sinh và cán bộ, giáo viên có dấu hiệu mắc bệnh. Những người xuất hiện triệu chứng hô hấp nên được cho nghỉ ở nhà, tự thực hiện xét nghiệm nhanh. Nếu kết quả dương tính, cần đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị kịp thời, tránh lây lan trong cộng đồng học đường.

Các biện pháp phòng ngừa cơ bản vẫn đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh tại Thái Lan. Người dân được khuyến cáo nên tiếp tục đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng đông người, đặc biệt là những không gian kín như bệnh viện. Bên cạnh đó, việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn là hành động nhỏ nhưng góp phần lớn vào việc ngăn ngừa lây lan virus.

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho người dân tại Trung tâm Tiêm chủng Trung ương ở Bangkok, Thái Lan, ngày 14/7/2021 (Ảnh: AP)

Tiến sĩ Jurai dự báo, đợt bùng phát hiện nay có thể tiếp diễn trong vòng 2 - 3 tháng tới. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: "Nếu người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, số ca mắc hoàn toàn có thể giảm nhanh hơn dự kiến. Nếu mọi người duy trì thói quen rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 1 m với người có triệu chứng hô hấp, nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ được kiểm soát hiệu quả hơn rất nhiều".

Liên quan đến việc tiêm chủng, Tiến sĩ Jurai cho biết, từ tháng 5 đến tháng 8/2025, ngành y tế Thái Lan triển khai chiến dịch tiêm vaccine cúm miễn phí dành cho nhóm nguy cơ cao "608". Người dân thuộc nhóm này có thể đến các cơ sở y tế công lập gần nơi cư trú hoặc các phòng khám tư nhân có hợp tác với Văn phòng An ninh Y tế Quốc gia (NHSO) để được tiêm phòng kịp thời, góp phần bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch bệnh.

Hiện, Chính phủ Thái Lan không cung cấp miễn phí vaccine COVID-19. Tuy nhiên, những người thuộc nhóm nguy cơ cao chưa được tiêm vaccine gần đây, hoặc chưa bao giờ tiêm vaccine COVID-19 được khuyến cáo nên cân nhắc tiêm nhắc lại sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ. Đối với những người chọn không tiêm vaccine, cần duy trì nghiêm ngặt các biện pháp phòng hộ cá nhân trong suốt mùa mưa.

Chưa phát hiện biến chủng mới từ các ca đồng nhiễm hai họ virus

Khi được hỏi về khả năng nhiễm đồng thời cả COVID-19 và cúm, Tiến sĩ Jurai xác nhận điều đó có thể xảy ra. Vì khả năng miễn dịch phát triển cụ thể cho từng loại virus nên tình trạng đồng nhiễm thường có thể xảy ra ở những cộng đồng có nhiều loại virus đường hô hấp lưu hành đồng thời, đặc biệt trong mùa mưa. Các trường hợp đồng nhiễm với COVID-19 và cúm hoặc cúm và RSV đã được ghi nhận, đôi khi dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng hơn, mặc dù những người khỏe mạnh hơn có thể không nhận thấy sự khác biệt đáng kể.

Liên quan đến lo ngại rằng tình trạng đồng nhiễm có thể khiến virus trộn lẫn và tạo ra các biến thể mới, Tiến sĩ Jurai nói virus COVID-19 và virus cúm thuộc các họ virus khác nhau và không thể trao đổi vật liệu di truyền.

"Mối quan ngại chính là sự pha trộn giữa virus cúm và virus cúm gia cầm, có thể dẫn đến đột biến. Ví dụ, những người nông dân nuôi gia cầm hoặc bò sữa có thể mắc bệnh cúm trong khi những con vật này mang virus cúm gia cầm, cho phép các loại virus kết hợp với nhau, có khả năng gây ra các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng hơn và dễ lây lan hơn" - Tiến sĩ Jurai phân tích.

(Ảnh minh họa: Bangkok Post)

Các tỉnh có số ca bệnh cao

5 tỉnh tại Thái Lan có số ca mắc cúm cao nhất là Bangkok (42.418), Nakhon Ratchasima (19.299), Chonburi (13.296), Ubon Ratchathani (12.996) và Chiang Mai (11.602).

Trong khi đó, 5 tỉnh có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất là Bangkok (36.580), Chonburi (9.931), Nonthaburi (7.241), Pathum Thani (5.374) và Samut Prakan (5.327).

(Theo Nation Thailand)