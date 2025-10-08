Thái Lan cho phép người dân đổi vé số 'xịt' thành khoản hưu trí, có thể rút tiền từ 55 tuổi

Theo báo Nation (Thái Lan), người dân Thái Lan sắp tới sẽ không còn “trắng tay” khi mua vé số nhưng không trúng. Chính phủ nước này vừa công bố một sáng kiến mới cho phép người dân đổi số tiền mua vé số không trúng thành tiền tiết kiệm khi về già.

Chính phủ Thái Lan mô tả đây là cách để “hoàn lại lợi nhuận”, khuyến khích người dân tiết kiệm và hỗ trợ họ trong bối cảnh dân số đang già hóa.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas - Ảnh: Nation

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas xác nhận rằng ông đã giao cho Thư ký thường trực Lavaron Sangsnit hoàn thiện tiêu chí vận hành cơ chế trên.

Dự án dự kiến được triển khai trong 4 tháng tới, là một trong những ưu tiên của chính phủ Thái Lan trong chương trình "Quick Big Wins” - Tạm dịch: "Thắng lớn Nhanh chóng".

Theo kế hoạch này, một phần của giá vé số điện tử không trúng thưởng sẽ được tự động chuyển vào tài khoản tiết kiệm riêng biệt, vận hành theo nguyên tắc tương tự Quỹ Hưu trí tương hỗ Thái Lan (RMF) và người dân chỉ có thể rút tiền khi đủ 55 tuổi.

Những người từ 56 tuổi trở lên vẫn có thể tiếp tục tiết kiệm thêm năm năm nữa, khoản tích lũy này thậm chí có thể dùng làm tài sản thế chấp để vay vốn, ông Ekniti bổ sung.

Ngoài ra chính phủ cũng dự định phát hành trái phiếu chính phủ lãi suất 1% hằng tháng dành riêng cho người cao tuổi và người nghỉ hưu, nhằm mở thêm kênh đầu tư an toàn và dễ dàng cho nhà đầu tư cá nhân.

Đặc biệt để đảm bảo tính minh bạch, chương trình sẽ chỉ áp dụng cho vé số mua qua ứng dụng điện tử “Pao Tang”, vì hạ tầng số của nền tảng này cho phép theo dõi chính xác người mua và ghi nhận vào tài khoản tiết kiệm cá nhân.

Nguồn vốn cho chương trình này sẽ được trích từ 17% doanh thu hiện nay của Văn phòng Xổ số Chính phủ Thái Lan (GLO), vốn thuộc thẩm quyền phân bổ của bộ trưởng.

Bộ Tài chính cam kết quản lý an toàn, tập trung bảo toàn vốn, và dự đoán quỹ tiết kiệm này có thể tích lũy đến hàng chục tỉ baht nếu người dân kiên trì tham gia.

Các cuộc thảo luận với GLO và Ngân hàng Krung Thai (đơn vị vận hành “Pao Tang”) cho thấy kế hoạch này khả thi về cả pháp lý lẫn công nghệ. Quy định rút tiền sẽ dựa theo điều kiện của RMF để đảm bảo tính thống nhất.

Ông Lavaron Sangsnit, Thư ký thường trực Bộ Tài chính Thái Lan, khẳng định mục tiêu chính của chương trình là thúc đẩy tiết kiệm, không phải mở rộng hoạt động cờ bạc.

Theo Nation Thailand, Bangkok Post