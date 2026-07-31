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THACO của ông Trần Bá Dương báo lãi gấp đôi lên hơn 7.000 tỷ, tổng tài sản tiến sát 235.000 tỷ đồng, xếp sau Sovico và bằng 1/5 Vingroup

Anh Khôi
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Tổng tài sản của THACO vào cuối năm 2025 đạt khoảng 234.736 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước.

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Theo báo cáo, năm 2025, THACO ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 7.020 tỷ đồng, tăng 104% so với mức 3.446 tỷ đồng của năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 5.487 tỷ đồng, tăng hơn 81%. Bình quân mỗi ngày trong năm 2025, tập đoàn của ông Trần Bá Dương thu về khoảng 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

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Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) tăng từ 1,55% lên 2,43%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng được cải thiện từ 5,42% lên 7,85%.

Tổng tài sản tiến sát 235.000 tỷ đồng

Tại ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của THACO đạt gần 69.923 tỷ đồng, tăng hơn 14.095 tỷ đồng, tương đương 25,2% so với cuối năm trước.

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Nợ phải trả đạt gần 164.814 tỷ đồng, tăng hơn 25.059 tỷ đồng, tương đương 17,9%. Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng đạt hơn 107.635 tỷ đồng, tăng khoảng 16.517 tỷ đồng, tương đương 18,1%. Dư nợ từ phát hành trái phiếu đạt hơn 16.703 tỷ đồng, tăng gần 3.370 tỷ đồng, tương đương 25,3%.

Từ số liệu vốn chủ sở hữu và nợ phải trả, tổng tài sản của THACO vào cuối năm 2025 đạt khoảng 234.736 tỷ đồng, tăng gần 20% so với một năm trước. Con số tài sản này đứng sau Sovico (240.355 tỷ), Novaland (249.908 tỷ đồng), Tập đoàn Hoà Phát (257.899 tỷ đồng), Vinhomes và Vingroup.

Trước đó, Báo cáo thường niên công bố từ Jardines Matheson - cổ đông nắm 27% vốn cổ phần tại THACO - cũng tiết lộ THACO ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt khoảng 3,12 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của THACO đạt khoảng 251 triệu USD và tổng tài sản đạt gần 9 tỷ USD.﻿

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Xuất hiện tại loạt dự án hạ tầng quy mô lớn

Kết quả kinh doanh tăng mạnh được công bố trong bối cảnh THACO đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông và công nghiệp đường sắt.

Đầu năm 2026, liên danh THACO và Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc được lựa chọn thực hiện gói thầu EPC tại dự án Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương. Tuyến metro dài 11,3 km, có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2030.

Thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, THACO cũng đang nghiên cứu, lập báo cáo khả thi tuyến đường sắt Thủ Thiêm – sân bay Long Thành. Dự án có tổng vốn dự kiến khoảng 175.000 tỷ đồng, được định hướng triển khai từ năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030.

Tại Hà Nội, THACO, Đại Quang Minh và Hòa Phát là liên danh nhà đầu tư đề xuất Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án có quy mô nghiên cứu hơn 11.400 ha, gồm 18 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 737.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài từ năm 2026 đến năm 2038.

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Trong lĩnh vực công nghiệp đường sắt, tháng 6/2026, THACO ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và nội địa hóa đầu máy, toa xe với Hyundai Rotem. Trước đó, hai bên đã ký hợp đồng cung cấp 162 đầu máy, toa xe cho các dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM. THACO đồng thời triển khai tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng rộng khoảng 320 ha.

THACO hoạt động trong các lĩnh vực ô tô, cơ khí, nông nghiệp, logistics, đầu tư xây dựng và thương mại – dịch vụ. Ông Trần Bá Dương hiện giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn.

Tuyến đường sắt đô thị gần 266.000 tỷ đồng sẽ khởi công tháng 2/2027, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương được giao nhiệm vụ quan trọng
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Thaco

Trần Bá Dương

Tập đoàn Hoà Phát

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