Tết hào hứng, không hậm hực nhờ bộ ba ‘vũ khí’ diệt khuẩn, chống bụi thông minh từ LG

Đánh bay bụi bẩn dễ dàng, sẵn sàng đón Tết

Tết đến ai cũng muốn nhà cửa phải được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm bởi theo quan niệm của người xưa, nhà sạch đón Tết đem lại nhiều may mắn cho cả gia đình. Ngoài ra, nhà sạch cũng tạo ra không gian sống thân thiện với cơ thể, giúp cả gia đình đảm bảo sức khỏe trong mùa Tết.

Tuy vậy, dọn nhà dịp Tết chưa bao giờ dễ dàng vì còn chịu ảnh hưởng của thời tiết. Trong buổi giao lưu trực tuyến "Tết tinh tươm tất" được phát sóng lúc 19h30 ngày 28/12 trên fanpage Soha.vn, NSƯT Chiều Xuân chia sẻ: "Dịp Tết, thời tiết thường mưa phùn gió bấc khiến nhà càng dọn càng ẩm và tạo điều kiện cho nhiều vi khuẩn phát triển hơn".

Bên cạnh đó, việc loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn trong nhà cũng là vấn đề khiến nữ nghệ sĩ đau đầu. Chiếc máy hút bụi nhà cô đang dùng không thể hút sạch bụi bẩn trên bề mặt và mỗi lần đổ rác từ ngăn đựng rác, cô không dám mạnh tay vì có thể khiến bụi bay ra ngoài.

Vấn đề NSƯT Chiều Xuân gặp phải có lẽ là nỗi lo của nhiều chị em phụ nữ. Là một bà mẹ trẻ được tiếp cận với nhiều sản phẩm thông minh, chị Kính Hồng Nguyễn Thị Hằng, host của chương trình "Chúc bé ngủ ngon" không ngần ngại chia sẻ bí kíp giúp khắc phục vấn đề này, đó là máy hút bụi cầm tay LG cordzero A9 All in one tower. "Máy có khả năng hút và làm sạch các hạt bụi siêu nhỏ, nhỏ tới 0,5 micromet", chị Kính Hồng chia sẻ trong livestream.

Ngoài ra, tháp đổ bụi tự động của máy giúp đẩy toàn bộ bụi bẩn xuống túi đựng, sau đó bụi bẩn được giữ chặt và nén lại trong thùng chứa rác, ngăn ngừa bụi bay trở lại ra ngoài. "Nếu ngày nào cũng hút bụi thì 6 tháng chúng ta mới phải đổ rác một lần", Nguyễn Hằng chia sẻ thêm.

NSƯT Chiều Xuân và chị Kính Hồng Nguyễn Thị Hằng chia sẻ bí quyết đánh bay bụi bẩn trong nhà ngày giáp Tết.

Quần áo tinh tươm, sạch thơm mùi Tết

Một vấn đề khác khiến NSƯT Chiều Xuân đau đầu dịp Tết là thời tiết nồm ẩm khiến quần áo khó khô. Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng nhà cô sử dụng máy sấy để khỏi phụ thuộc vào thời tiết, tuy vậy khi cài đặt chế độ không đúng, quần áo bị nhăn nhúm, rất khó làm phẳng. Ngoài ra, thời gian để sấy khô một mẻ quần áo cũng khá lâu, gây bất tiện khi cần quần áo gấp.

"Giải quyết những vấn đề này vô cùng đơn giản, chỉ với sản phẩm duy nhất là máy sấy LG Heat Pump", Nguyễn Hằng chia sẻ. "Với một mẻ sấy lẫn, máy sấy LG Heat Pump chỉ tốn khoảng 60 phút, còn nếu sấy riêng, máy chỉ mất khoảng 30 phút".

Ngoài ra, Nguyễn Hằng cho biết điều cô tâm đắc nhất ở chiếc máy sấy này là công nghệ sấy bơm nhiệt Heat Pump giúp tiết kiệm điện hơn 65% so với những chiếc máy sấy khác. Đặc biệt, máy còn có chu trình Allergy Care giúp ngăn ngừa dị ứng, loại bỏ vi khuẩn virus gây bệnh, từ đó bảo vệ hệ hô hấp của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Diệt khuẩn đồ khó giặt chỉ là chuyện nhỏ

Tết nhất cũng là thời điểm để trưng diện các bộ đồ khó giặt như áo dài, áo choàng, áo lông,... Thông thường để xử lý những bộ đồ này, mọi người thường mang ra tiệm giặt là để xử lý. Tuy nhiên, NSƯT Chiều Xuân lo ngại trong dịp Tết, các hàng quán đều đóng cửa.

Với những loại trang phục này, giải pháp được chị Kính Hồng rất ‘bồ kết’ là tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler. Styler làm sạch quần áo bằng công nghệ hơi nước TrueSteam, rất bền vải, tiêu diệt được tới 99,9% virus, vi khuẩn và cả bụi siêu vi. "Với sản phẩm tủ chăm sóc quần áo thông minh, chúng ta còn có thể làm sạch và diệt khuẩn cả chăn ga gối hay gấu bông của con để bảo vệ toàn diện sức khỏe cho cả nhà, đặc biệt là trẻ nhỏ", Nguyễn Hằng chia sẻ thêm.

Chị Kính Hồng chia sẻ về bí quyết ‘hô biến’ quần áo tinh tươm, diệt khuẩn đồ khó giặt vào ngày Tết.

"Với việc sở hữu bộ ba sản phẩm từ nhà LG - máy hút bụi cầm tay LG A9, máy sấy LG Heat Pump và tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler - hy vọng chị em phụ nữ đón Tết háo hức chứ không đón Tết trong hậm hực vì phải dành quá nhiều thời gian cho việc dọn dẹp", Nguyễn Hằng gửi lời chúc tới quý khán giả cuối livestream.

Từ ngày 19/12/2022 tới hết 20/1/2023, LG dành tặng khách hàng chương trình "Khuyến mãi tưng bừng mừng Tết Quý Mão": - Tặng ngay máy hút bụi LG A9K-ULTRA khi mua tháp giặt sấy LG WT2116SHEG - Tặng máy hút bụi LG A9N-Max khi mua tủ chăm sóc quần áo thông minh LG S5GOC/S5BOC - Tặng thẻ điện tử trị giá 500.000 đồng khi mua máy sấy hoặc máy giặt LG. *Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng có thể liên hệ đến số Hotline 1900-299-232 để được hướng dẫn và giải đáp.