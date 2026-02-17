Tết ăn uống kiểu này dễ rước bệnh vào người: BS chỉ ra 7 sai lầmn, đặc biệt điều thứ 4 rất phổ biến

Tết là dịp sum vầy, bàn tiệc đầy ắp món ngon, những buổi tụ họp kéo dài từ sáng đến tối. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y khoa, chính thói quen ăn uống thất thường, ngủ nghỉ đảo lộn, ít vận động trong kỳ nghỉ lại là nguyên nhân khiến nhiều người gặp rắc rối về sức khỏe sau Tết. Nếu không chú ý, những thói quen tưởng chừng vô hại có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, rối loạn tiêu hóa hay biến chứng bệnh mạn tính.

Uống rượu khi đang dùng thuốc: Sai lầm nguy hiểm nhiều người chủ quan

Trong những ngày Tết, việc nâng ly chúc mừng gần như trở thành thói quen khó tránh. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng một số loại thuốc, đặc biệt là nhóm kháng sinh như cephalosporin hay metronidazole, có thể gây phản ứng nghiêm trọng khi kết hợp với rượu bia. Phản ứng này có thể dẫn đến tụt huyết áp, sốc, thậm chí đe dọa tính mạng.

Chuyên gia khuyến cáo người đang sử dụng thuốc cần tuyệt đối kiêng rượu bia ít nhất 7 ngày trước và sau khi dùng thuốc. Đặc biệt, người mắc bệnh mạn tính như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh gan càng cần hạn chế rượu vì có thể khiến bệnh diễn tiến nặng hơn.

Trà, cà phê không giúp giải rượu như nhiều người vẫn nghĩ

Không ít người tin rằng uống trà hoặc cà phê sau khi uống rượu sẽ giúp tỉnh táo và giải rượu nhanh hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết caffeine và theophylline trong các loại đồ uống này không giúp cơ thể phân giải cồn. Ngược lại, chúng còn làm tim phải hoạt động nhiều hơn, khiến cơ thể thêm mệt mỏi.

Ngoài ra, hiện tượng mặt đỏ khi uống rượu cũng thường bị hiểu nhầm là “tửu lượng tốt”. Thực tế, đây là dấu hiệu cơ thể đang tích tụ acetaldehyde – một chất độc trung gian trong quá trình chuyển hóa rượu, cho thấy cơ thể đang bị tổn hại.

Thứ tự ăn uống trong bữa tiệc Tết ảnh hưởng lớn đến tiêu hóa và đường huyết

Trước mâm cơm Tết thịnh soạn, nhiều người có xu hướng ăn theo sở thích, dẫn đến quá no hoặc đầy bụng. Bác sĩ khuyến nghị nên áp dụng thứ tự ăn uống khoa học để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa.

Cụ thể, nên bắt đầu bữa ăn bằng vài ngụm canh thanh nhẹ để kích thích dạ dày tiết dịch tiêu hóa. Sau đó, ưu tiên ăn rau xanh vì chất xơ giúp làm chậm hấp thu chất béo và đường. Tiếp theo mới ăn thịt và cuối cùng là tinh bột. Khi ăn theo trình tự này, nhiều người nhận thấy chỉ cần ăn khoảng một nửa lượng tinh bột so với thường ngày là đã đủ no.

Thức ăn thừa - “thủ phạm thầm lặng” gây hại sức khỏe

Việc tận dụng thức ăn thừa sau Tết là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rau lá xanh như rau bina, rau diếp nếu bảo quản quá 24 giờ có thể làm tăng lượng nitrit – chất không bị loại bỏ dù đun nóng lại. Do đó, các món rau nên được ăn hết trong bữa.

Bên cạnh đó, nhiều người có thói quen để thức ăn nguội hẳn rồi mới cho vào tủ lạnh. Đây là sai lầm vì thức ăn càng để lâu ở nhiệt độ phòng, vi khuẩn càng phát triển nhanh. Tốt nhất nên bảo quản thức ăn trong hộp kín và cho vào tủ lạnh khi vẫn còn hơi ấm.

Tủ lạnh không phải “lá chắn an toàn” tuyệt đối

Nhiều người cho rằng cất thức ăn vào tủ lạnh là có thể yên tâm sử dụng sau đó. Tuy nhiên, vi khuẩn Listeria – còn được gọi là “sát thủ tủ lạnh” – có khả năng sinh trưởng trong môi trường nhiệt độ thấp. Nếu thức ăn thừa không được hâm nóng kỹ, vi khuẩn này có thể gây tiêu chảy, nhiễm trùng máu hoặc viêm não.

Các chuyên gia khuyến cáo trước khi ăn lại, thức ăn cần được hâm nóng đến nhiệt độ trên 70°C và duy trì ít nhất 3 phút để đảm bảo an toàn.

Người mắc bệnh mạn tính tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc

Trong dịp Tết, nhiều người vì bận rộn hoặc tâm lý “nghỉ lễ” mà tự ý bỏ thuốc điều trị. Điều này có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Với bệnh nhân cao huyết áp, việc kiểm soát huyết áp phụ thuộc vào nồng độ thuốc ổn định trong máu. Nếu ngừng thuốc đột ngột, huyết áp có thể tăng trở lại, làm tăng nguy cơ đột quỵ và biến cố tim mạch.

Tương tự, người mắc tiểu đường dễ gặp tình trạng đường huyết dao động do sinh hoạt thất thường và ăn uống nhiều hơn bình thường. Các chuyên gia khuyến cáo nhóm bệnh nhân này nên tăng tần suất theo dõi đường huyết trong dịp Tết để kiểm soát bệnh tốt hơn.

Tận hưởng Tết vui nhưng vẫn cần ăn uống khoa học

Tết là khoảng thời gian quý giá để nghỉ ngơi và sum họp, nhưng việc duy trì thói quen ăn uống hợp lý, sử dụng rượu bia có kiểm soát và tuân thủ điều trị bệnh là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng trọn vẹn không khí Tết mà không phải lo lắng về những rủi ro sức khỏe sau kỳ nghỉ.