Tesla chi 250 triệu USD mở rộng Gigafactory Berlin: Bước đi táo bạo giữa cuộc đua giành lại thị phần châu Âu

Tesla đầu tư 250 triệu USD để mở rộng Gigafactory Berlin, nỗ lực tận dụng đà bùng nổ của thị trường xe điện và giành lại thị phần tại châu Âu.

Tesla đang tăng tốc trở lại tại châu Âu bằng khoản đầu tư 250 triệu USD vào Gigafactory Berlin. Đồng thời mở rộng năng lực sản xuất pin, tạo thêm hàng nghìn việc làm và tận dụng làn sóng tăng trưởng mạnh của thị trường xe điện trong khu vực.

Tesla rót 250 triệu USD vào Gigafactory Berlin, nâng mạnh công suất sản xuất pin

Tesla vừa công bố khoản đầu tư trị giá 250 triệu USD dành cho nhà máy Gigafactory Berlin, đánh dấu một trong những bước đi lớn nhất của hãng tại châu Âu trong bối cảnh thị trường xe điện đang khởi sắc trở lại. Quyết định này được đưa ra không lâu sau khi xuất hiện thông tin hãng xe điện của Elon Musk chuẩn bị tăng sản lượng hàng tuần tại nhà máy thêm khoảng 20%.

Theo ông Andre Thierig, Giám đốc cấp cao phụ trách sản xuất tại Giga Berlin, khoản đầu tư mới sẽ được sử dụng để mở rộng năng lực sản xuất pin tại nhà máy. Trên LinkedIn, ông cho biết khoản đầu tư 250 triệu USD sẽ giúp Giga Berlin đạt công suất sản xuất 18 GWh pin 4680 cell mỗi năm, đồng thời tạo ra hơn 1.500 việc làm mới.

Ông Andre Thierig nhận định đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh ngành công nghiệp Đức đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Mức công suất 18 GWh cũng cao hơn đáng kể so với kế hoạch trước đó chỉ ở mức 8 GWh, cho thấy Tesla đang đẩy nhanh tốc độ mở rộng năng lực sản xuất tại châu Âu.

Động thái này diễn ra sau báo cáo của Reuters cho biết Tesla dự kiến tuyển thêm khoảng 1.000 lao động tại nhà máy ở Đức vào cuối tháng 6. Điều này nhằm phục vụ kế hoạch nâng sản lượng hàng tuần thêm khoảng 20% từ quý III/2026.

Gigafactory Berlin-Brandenburg, thường được gọi là Giga Berlin, là nhà máy đầu tiên của Tesla tại châu Âu. Đây cũng là một trong số ít cơ sở của hãng có khả năng sản xuất đồng thời cả xe điện và các cell pin ngay trong cùng khu phức hợp. Tesla từng mô tả Giga Berlin là cơ sở "tiên tiến, bền vững và hiệu quả nhất" mà hãng từng xây dựng. Nhà máy này cũng liên tục ghi nhận những cột mốc sản xuất đáng chú ý.

Tháng 5/2026, Tesla thông báo trên nền tảng X rằng Giga Berlin đã xuất xưởng tổng cộng 750.000 xe kể từ khi đi vào hoạt động, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của cơ sở này trong chiến lược toàn cầu của hãng. Khoản đầu tư mới không chỉ giúp mở rộng quy mô sản xuất pin mà còn được xem là bước chuẩn bị để Tesla đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường xe điện tại châu Âu trong những năm tới.

Tesla phục hồi tại châu Âu nhờ làn sóng xe điện tăng trưởng mạnh

Song song với việc mở rộng nhà máy, Tesla cũng đang cho thấy dấu hiệu lấy lại đà tăng trưởng tại thị trường châu Âu sau thời gian dài đánh mất thị phần. Trong những tháng gần đây, doanh số của hãng đã cải thiện đáng kể tại nhiều quốc gia. Riêng tại Pháp, doanh số Tesla trong tháng 3/2026 tăng tới 203%.

Hãng cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực tại Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch trong cùng thời gian. Xu hướng này tiếp tục kéo dài sang tháng 4/2026, dù không phải mọi thị trường đều ghi nhận kết quả khả quan.

Theo Reuters, dựa trên số liệu từ các tổ chức trong ngành, lượng đăng ký xe Tesla trong tháng 4 giảm tại Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha với các mức độ khác nhau. Dù vậy, xét trên toàn khu vực, Tesla vẫn đang cho thấy tín hiệu phục hồi sau nhiều tháng liên tiếp suy giảm.

Trước đó, hãng xe điện Mỹ chịu áp lực đáng kể tại châu Âu khi phải cạnh tranh ngày càng gay gắt với các nhà sản xuất Trung Quốc. Bên cạnh đó, những phản ứng của dư luận châu Âu đối với quan điểm chính trị của CEO Elon Musk và mối liên hệ của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng được xem là những yếu tố ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu.

Tuy nhiên, sự phục hồi của Tesla không chỉ đến từ các nỗ lực mở rộng sản xuất hay cải thiện nguồn cung mà còn gắn liền với sự tăng trưởng chung của thị trường xe điện tại châu Âu. Theo Benchmark Mineral Intelligence, doanh số xe điện tại châu Âu trong tháng 4/2026 tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là sự tiếp nối đà tăng trưởng mạnh sau tháng 3/2026, thời điểm thị trường châu Âu ghi nhận mức tăng doanh số lên tới 37% so với cùng kỳ năm trước, trở thành một trong những tháng tăng trưởng mạnh nhất của khu vực.

Ông Charles Lester, Giám đốc dữ liệu của Benchmark Mineral Intelligence, cho biết châu Âu vẫn là động lực tăng trưởng lớn nhất của thị trường xe điện toàn cầu. Theo ông, doanh số trong tháng 4 tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời tổng lượng xe bán ra đã vượt mốc 400.000 chiếc chỉ trong một tháng.

Ông cũng nhận định nhu cầu xe điện tại khu vực tiếp tục được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố đồng thời. Bao gồm các chính sách hỗ trợ của chính phủ, giá nhiên liệu tăng và sự hiện diện ngày càng lớn của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Trong bối cảnh nhu cầu xe điện tiếp tục mở rộng, khoản đầu tư 250 triệu USD vào Gigafactory Berlin được xem là bước đi chiến lược giúp Tesla nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng nguồn cung pin và xe điện ngay tại châu Âu.

Động thái này không chỉ giúp hãng đáp ứng tốc độ tăng trưởng của thị trường mà còn là nỗ lực giành lại thị phần sau giai đoạn cạnh tranh gay gắt với các đối thủ mới. Nếu xu hướng tiêu dùng xe điện tiếp tục được duy trì trong thời gian tới, Giga Berlin nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất quan trọng nhất của Tesla trên toàn cầu.

*Nguồn: EV Magazine