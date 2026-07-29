Tên lửa S8000 Banderol cực kỳ đáng sợ khi được trang bị bệ phóng mặt đất

Các kỹ sư Nga đã phát triển một bệ phóng trên mặt đất dành cho tên lửa hành trình S8000 Banderol.

Bức ảnh tương ứng đã được truyền thông Nga đăng tải rộng rãi. Về mặt hình thức, bệ phóng này có kích thước khá nhỏ gọn và được gắn trên một khung gầm xe bán tải.

Đây là lần trình diễn đầu tiên của phiên bản Banderol bắn từ mặt đất. Trước đây các phương tiện mang tên lửa S8000 được biết đến gồm có máy bay không người lái Orion và trực thăng tấn công Mi-28.

Việc xuất hiện loại bệ phóng này có khả năng góp phần vào việc sử dụng rộng rãi hơn đối với dòng tên lửa nói trên, bởi vì giờ đây chúng có thể được phóng không chỉ từ trên không trung.

Đồng thời cũng có thể giả định bản thân tên lửa đã được sửa đổi, ví dụ như bằng cách lắp đặt động cơ mạnh hơn, hoặc giảm khối lượng đầu đạn.

Ngược lại khi phóng từ mặt đất, tên lửa sẽ tiêu thụ năng lượng nhiều hơn đáng kể so với khi triển khai từ trên không, điều này chắc chắn sẽ làm giảm tầm bay của nó.

Hệ thống tên lửa S8000 Banderol đặt trên bệ phóng mặt đất.

Tên lửa hành trình S8000 Banderol được phát triển bởi công ty Kronstadt của Nga. Tốc độ tối đa của nó trong khoảng 620 - 650km/h, và tốc độ hành trình là 520 - 560km/h.

Trong quá trình phóng, tên lửa sử dụng động cơ phản lực turbo của Trung Quốc do Swiwin sản xuất, nặng 8,5kg.

Động cơ nói trên ở tốc độ tối đa 65.000 vòng/phút, tạo ra lực đẩy lên đến 81,6 kgf. Tầm bắn của tên lửa được công bố của Banderol đạt tới 500km.

Tên lửa được trang bị đầu đạn phân mảnh nổ mạnh loại OFBCH-150 với tổng khối lượng 114,3kg, trong đó có 49,5kg là chất nổ.

Ngoài ra, Octogen với bột nhôm được sử dụng làm chất nạp, và hợp chất cyclotetramethylenetetranitramine được sử dụng làm chất hóa dẻo.