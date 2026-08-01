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Tên lửa KN-23 'tái xuất' sau nâng cấp, bắn trúng mục tiêu tại Ukraine

Bạch Dương
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Sự vắng mặt trong thời gian khá dài của tên lửa đạn đạo KN-23 do Triều Tiên sản xuất theo nhận xét là bởi nó cần thời gian để nâng cấp.

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Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tên lửa đạn đạo KN-23 do Triều Tiên sản xuất đã được sử dụng để tấn công làng Radushne ở vùng Dnipropetrovsk. Thông tin này được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố trong bài phát biểu tối hôm đó.

"Theo ghi nhận, Quân đội Nga đã sử dụng một tên lửa của Triều Tiên lần đầu tiên sau một thời gian dài - đây là những dữ liệu sơ bộ. Tất nhiên sẽ có thêm nhiều cuộc kiểm tra, mọi thứ sẽ được đánh giá kỹ lưỡng, nhưng hiện tại - đây là tên lửa đạn đạo chiến thuật của Triều Tiên", người đứng đầu chính quyền Ukraine nhận định.

Dựa trên cáo buộc từ phía Ukraine, một quả tên lửa đạn đạo đã bắn trúng một tòa nhà dân cư, nơi một gia đình đông người sinh sống và gây ra thương vong nặng nề.

Tên lửa đạn đạo được cho là KN-23 của Triều Tiên tấn công khu vực Dnipropetrovsk.

Theo người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng khu vực Kryvyi Rih - ông Oleksandr Vilkul, tổng cộng 6 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó bao gồm 3 trẻ em.

Căn cứ thông tin từ kênh Telegram "Đại tá Bộ Tổng tham mưu", lần cuối cùng Quân đội Nga sử dụng tên lửa đạn đạo KN-23 của Triều Tiên để tấn công lãnh thổ Ukraine là vào đầu năm 2025.

Sự vắng bóng thời gian khá dài của loại vũ khí này theo nhận định là để Triều Tiên có thể nâng cấp nó dựa trên kinh nghiệm chiến trường, khi KN-23 bị nhận xét có độ chính xác thấp do dễ bị các hệ thống tác chiến điện tử gây tác động lên hệ thống dẫn đường.

Đến thời điểm hiện tại, vòng tròn sai số của KN-23 đã thu hẹp xuống chỉ còn 5m so với con số hàng chục mét trước kia do được ứng dụng những công nghệ và linh kiện mới nhất.

Theo Militarnyi
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Tags

KN-23

Triều Tiên

vũ khí

Ukraine

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