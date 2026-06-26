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Tên lửa không chiến của Mỹ vươn tới cự ly... 1.850km

Sao Đỏ
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Mỹ muốn chế tạo tên lửa không đối không tầm xa nhằm áp đảo các lực lượng không quân khác trên thế giới.

Vũ khí tầm xa của Mỹ: Tên lửa không đối không đạt tầm bắn 1 . 850 Km - Ảnh 1.

Không quân Mỹ đang chuẩn bị tổ chức một cuộc họp kín với các nhà thầu quốc phòng để vạch ra yêu cầu đối với một loại tên lửa không đối không tầm cực xa mới.

Theo trang tin The War Zone (TWZ), đặc điểm chính của loại vũ khí đầy triển vọng này là tầm bắn tối đa, ít nhất cũng lên tới 1.850km. Loại tên lửa mới này chính thức được đặt tên là Vũ khí tầm xa của Không quân (AFLRW).

Sự kiện kéo dài 2 ngày này do Cục Trang bị Vũ khí thuộc Trung tâm Quản lý Vòng đời Không lực Mỹ tổ chức. Cuộc gặp gỡ với các đại diện ngành công nghiệp dự kiến diễn ra vào ngày 25/8 - 26/8 tại Căn cứ Không quân Eglin ở Florida.

Lầu Năm Góc dự định hợp tác với nhiều nhà cung cấp để phát triển cả phiên bản không đối không cơ bản và phiên bản không đối đất thống nhất.

Vũ khí tầm xa của Mỹ: Tên lửa không đối không đạt tầm bắn 1 . 850 Km - Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu FA-18F trang bị tên lửa AIM-260.

Nhiệm vụ chính của tên lửa không đối không mới này là tiêu diệt các mục tiêu trên không quan trọng nằm sâu trong lòng địch.

Trước hết, đối tượng của chúng bao gồm máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát (EWAC), máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay tác chiến điện tử.

Nhu cầu về các loại vũ khí có tầm bắn trên 1.850km là do tính chất đặc thù của cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai ở khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt là tình huống đối đầu với Trung Quốc.

Trung Quốc đang tích cực đầu tư vào phi đội máy bay AWACS và tên lửa tầm xa của riêng mình, có khả năng đẩy lùi tiêm kích Mỹ ra khỏi khu vực chiến sự.

Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh tên lửa AFLRW nên sử dụng các thành phần và hệ thống dạng module với kiến trúc mở.

Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, lãnh đạo quân đội dự định lựa chọn một "chuyên gia tích hợp" để kết hợp các yếu tố công nghệ khác nhau.

Do kích thước lớn, các tên lửa này có thể được đưa vào kho vũ khí của máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider đầy triển vọng.

Theo The War Zone
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