Tên lửa Iran màu hồng với dòng chữ lạ bay tới Israel: Câu chuyện phía sau khiến mạng xã hội bùng nổ

Trang The Business Standard ngày 13.4 đưa tin, theo tờ India Today, một tên lửa sơn màu hồng được cho là đã được Iran phóng về phía thủ đô Tel Aviv của Israel, gây ra sự tò mò và tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Việc lựa chọn màu sắc khác thường này xuất phát từ yêu cầu của một bé gái người Iran, biến một hành động thời chiến thành một biểu tượng đầy ý nghĩa.

Những hình ảnh được hãng thông tấn Tasnim của Iran chia sẻ cho thấy một quả tên lửa được sơn màu hồng nhạt với dòng chữ tiếng Ba Tư, dịch ra có nghĩa là: "Đáp lại lời thỉnh cầu của cô bé cách mạng".

Tasnim cũng công bố một video về đứa trẻ được nhắc đến trong tin nhắn.

Theo yêu cầu của một bé gái, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sơn màu hồng cho một tên lửa tấn công chính xác Seyed Majid và có thông tin cho rằng nó đã đã được phóng về phía Tel Aviv, Israel

Mẫu tên lửa này được xác định là tên lửa tấn công chính xác Seyed Majid và được cho là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) phóng đi ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Theo tờ India Today, các nguồn tin từ Iran cho rằng màu sắc này được chọn sau khi một bé gái đề nghị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tấn công Tel Aviv bằng một tên lửa màu hồng. Hành động này dường như biến đề nghị mang tính biểu tượng của một đứa trẻ thành một cử chỉ quân sự thực tế.

Các nhà phân tích cho rằng điều này không phải là hoàn toàn chưa từng có tiền lệ. Iran trước đây từng sử dụng các thông điệp trên tên lửa như một hình thức gửi tín hiệu, bao gồm cả những thông điệp hướng đến các quốc gia khác.

India Today cũng so sánh với các thông điệp mang tính biểu tượng tương tự trong các cuộc xung đột trước đây, chẳng hạn như các dòng chữ khắc trên vũ khí trong thời chiến.

Vụ việc này cho thấy tác chiến hiện đại không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn cả trong không gian thông tin. Bằng cách kết hợp biểu tượng hình ảnh với hành động quân sự, những động thái như vậy có thể nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và định hình các câu chuyện.

Phản ứng trên mạng rất trái chiều. Một số người dùng mô tả hành động này là kỳ quái hoặc đáng lo ngại; trong khi những người khác coi đó là một động thái tuyên truyền có tính toán. Sự tương phản giữa đặc tính nhẹ nhàng, vui tươi của màu sắc và bản chất hủy diệt của vũ khí càng làm dấy lên cuộc tranh luận.

Mặc dù toàn bộ bối cảnh phía sau vụ phóng tên lửa vẫn chưa được làm rõ, sự việc này cho thấy ngay cả những xung đột nghiêm trọng cũng có thể mang theo các ý nghĩa biểu tượng bất ngờ trong thời đại truyền thông bùng nổ.