Công ty đến từ một nước sắp được phép quản lý sản xuất công nghiệp tại Cuba

"Cách đây không lâu, tại một ủy ban liên chính phủ, chúng tôi đã thảo luận với các đối tác Cuba về việc cho phép các công ty Nga quản lý sản xuất công nghiệp tại nước cộng hòa này", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga Roman Chekushov nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti.

Ông Chekushov cho biết thêm rằng một thỏa thuận như vậy sẽ thu hút các doanh nghiệp Nga xem xét Cuba như một điểm đến đầu tư.

Cuối tháng 11 năm ngoái, Bộ Công Thương Nga thông báo rằng Cuba đã sẵn sàng cho các dự án hợp tác mới với Nga. Ví dụ, tại Hội chợ Thương mại Quốc tế FIHAV Havana, công ty nhà nước Tekhnomatika của Cuba đã bày tỏ sự quan tâm đến các giải pháp của Nga về mạng viễn thông LTE (4G).

Mẫu xe địa hình UAZ được sản xuất tại Cuba. Ảnh: Facebook/Đại sứ quán Cuba tại Nga

Trong khi đó, tờ Kommersant (Nga) đưa tin, việc lắp ráp xe UAZ tại Cuba bắt đầu vào tháng 4/2025, nhưng đã bị tạm dừng vào cuối tháng 3/2026 do mất điện.

"Về việc lắp ráp ô tô, cũng có một vấn đề liên quan đến điện. Ngay khi nguồn cung cấp điện cho hòn đảo được khôi phục, tất cả các kế hoạch sẽ được thực hiện. Tại triển lãm FIHAV, đại diện của GAZ và UAZ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mở rộng sự hiện diện của họ tại Cuba", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga Chekushov nói với RIA Novosti vào ngày vào ngày 9/4.

Vào đầu tháng 4, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko từng tuyên bố rằng việc lắp ráp xe GAZ và một đại lý bán hàng dự kiến sẽ được khôi phục hoạt động trong năm 2026. Tính đến năm 2025, vài chục chiếc xe đã được lắp ráp tại Cuba.

Theo tờ Moscow Times, cuộc khủng hoảng năng lượng tại Cuba trở nên trầm trọng hơn sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào ngày 3/1. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Cuba sẽ không còn được nhận dầu từ Caracas và đe dọa áp đặt thêm thuế quan đối với các quốc gia cung cấp nhiên liệu cho hòn đảo này.

Vào ngày 9/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã gặp Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tại Havana, nơi nhà ngoại giao Nga cho biết họ đã thảo luận về các vấn đề kinh tế của Cuba, bao gồm cả an ninh năng lượng.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời ông Ryabkov nói: “Quan hệ của chúng tôi với Cuba có tính chất đặc biệt… Chúng tôi không thể phản bội Cuba. Điều đó là không thể chấp nhận được. Chúng tôi không thể bỏ mặc họ tự xoay xở.”

Cuộc gặp diễn ra 10 ngày sau khi một tàu chở dầu của Nga cập cảng Cuba bất chấp lệnh cấm vận nhiên liệu của Mỹ.

“Thứ trưởng Ngoại giao [Nga] cho biết, hiện tại, Nga đoàn kết 100% với Cuba; bất chấp những khó khăn mà đất nước [Cuba] đang trải qua, chúng tôi vẫn luôn sát cánh cùng các bạn”, Văn phòng Chủ tịch Cuba viết trên mạng xã hội X hôm 9/4.

Theo thông báo từ Văn phòng Chủ tịch Cuba, trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Chủ tịch Diaz-Canel nói: "Chúng tôi nhân cơ hội này gửi lời chào thân ái đến người bạn thân thiết của chúng tôi, Tổng thống Vladimir Putin."