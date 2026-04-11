'Không thể phản bội': Nga hé lộ kế hoạch đối với Cuba

Hãng Reuters (Anh) đưa tin, vào sáng sớm ngày 10/4 (giờ địa phương) sau cuộc đàm phán ở Havana, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow sẽ không bao giờ bỏ rơi hay phản bội Cuba và có kế hoạch giúp quốc gia này giải quyết các vấn đề năng lượng bắt nguồn từ lệnh cấm vận của Mỹ.

Được các hãng tin Nga dẫn lời tại một cuộc họp báo ở thủ đô Cuba, ông Ryabkov còn nói rằng Moscow cũng không có ý định từ bỏ các lợi ích của mình ở Tây bán cầu bất kể Mỹ nói gì.

Tàu chở dầu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga đang di chuyển trong vịnh Matanzas, Cuba, vào ngày 31/3/2026. Nền kinh tế Cuba đã bị đình trệ bởi lệnh phong tỏa dầu mỏ do Mỹ áp đặt, dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng gây ra tình trạng phân phối xăng dầu nghiêm ngặt và hàng loạt vụ mất điện trên khắp đất nước Cuba. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết sự giúp đỡ của Moscow dành cho Cuba sẽ không chỉ giới hạn ở những hành động đơn lẻ, như trường hợp vào tháng trước khi một tàu lớn chở dầu của Nga cập cảng Cuba. Theo ông Ryabkov, các bên đang tích cực tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề khó khăn nhất.

"Tôi tin chắc rằng những diễn biến trong quan hệ giữa hai nước trong những tuần gần đây sẽ giúp chúng ta tiến tới tìm ra giải pháp cho những vấn đề khó khăn nhất... phát sinh từ việc Mỹ phong tỏa hòn đảo", ông Ryabkov nói.

"Chúng tôi [Nga] không thể phản bội Cuba. Điều đó là không thể chấp nhận được. Chúng tôi không thể bỏ mặc họ tự xoay xở", ông khẳng định.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết nhu cầu năng lượng của Cuba là ưu tiên hàng đầu.

"Còn quá sớm để nói về các bước tiếp theo. Nhưng rõ ràng là chúng tôi sẽ không giới hạn nguồn cung của mình chỉ ở lượng hàng hóa trên tàu chở dầu Anatoly Kolodkin", ông Ryabkov nhấn mạnh.

Các hãng tin Nga còn dẫn lời ông Ryabkov cho biết rằng: "Nga không có kế hoạch từ bỏ Tây bán cầu, bất kể Washington nói gì đi nữa." Ông nói rằng "việc sử dụng vũ lực, trừng phạt và áp đặt chính trị không mang lại kết quả".

Theo Reuters, tàu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga - đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ - đã đến Cuba hồi tháng trước chở khoảng 700.000 thùng dầu Nga để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng trên hòn đảo này. Đây là chuyến giao hàng dầu thô lớn đầu tiên kể từ khi Mỹ chặn nguồn cung nhiên liệu tới Cuba. Tuy nhiên, theo tính toán của các nhà phân tích, lượng dầu này chỉ đủ dùng trong khoảng 20 ngày.

Mỹ cho biết họ cho phép tàu chở dầu này vận chuyển nhiên liệu tới Cuba vì lý do nhân đạo.

Nga đang nỗ lực khôi phục lại mối quan hệ mật thiết mà nước này từng có với Cuba trong thời Liên Xô, và đã kêu gọi Mỹ không phong tỏa hòn đảo này.

Trong chuyến thăm Moscow hồi tháng 2, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã gặp Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.