Mỹ - Iran đàm phán bế tắc: Ông Putin đưa ra đề nghị

Tờ Moscow Times đưa tin, Điện Kremlin hôm 12/4 cho biết, trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian rằng ông sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong các nỗ lực nhằm đạt được hòa bình ở Trung Đông.

“Ông Vladimir Putin nhấn mạnh sự sẵn sàng của mình trong việc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột, và làm trung gian hòa giải trong các nỗ lực nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Trung Đông”, Điện Kremlin cho biết trong thông cáo về cuộc điện đàm.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (trái) gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Turkmenistan vào ngày 12/12/2025. Ảnh: TASS

Iran và Mỹ đã không đạt được thỏa thuận nào vào ngày 12/4 để chấm dứt xung đột ở Trung Đông, nhưng vẫn chưa giao tranh trở lại, và các nhà lãnh đạo thế giới nhanh chóng kêu gọi cả hai bên theo đuổi con đường ngoại giao để đạt được hòa bình.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã rời Pakistan sau cuộc đàm phán với Iran — cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai bên kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 — và cảnh báo rằng Washington đã đưa ra cho Tehran “lời đề nghị cuối cùng và tốt nhất” để đạt được thỏa thuận.

“Chúng tôi rời khỏi đây với một đề xuất rất đơn giản”, ông J.D. Vance nói. “Chúng ta hãy xem liệu người Iran có chấp nhận nó hay không.”

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết đoàn đàm phán của ông đã "đưa ra những sáng kiến mang tính xây dựng nhưng cuối cùng phía bên kia không thể có được sự tin tưởng của phái đoàn Iran trong vòng đàm phán này".

Các báo cáo của Iran và Mỹ cho biết hai bên không thể đạt được thỏa thuận về việc nước nào sẽ kiểm soát tuyến đường vận chuyển qua Eo biển Hormuz cũng như liệu Tehran có quyền làm giàu uranium theo bất kỳ thỏa thuận nào hay không.

Việc đàm phán thất bại sẽ làm dấy lên lo ngại rằng việc giao tranh trở lại có thể đẩy giá năng lượng thế giới lên cao hơn và gây thêm thiệt hại cho hoạt động vận chuyển và các cơ sở dầu khí ở Vùng Vịnh; trong khi người dân trong khu vực lo ngại rằng các cuộc không kích có thể tiếp tục mà không có giải pháp chính trị nào khả thi.

Theo Moscow Times, Mỹ và Israel đã tấn công Iran vào ngày 28/2, dẫn đến sự trả đũa của Tehran, đẩy Trung Đông vào xung đột và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.

Iran và Mỹ đã tham gia các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian với lập trường cứng rắn, trong đó Washington gây áp lực bằng cách tuyên bố đã điều tàu quét mìn đi qua Eo biển Hormuz.

Dấu hiệu căng thẳng trong các cuộc đàm phán xuất hiện khi truyền thông Iran cáo buộc Mỹ đưa ra "những yêu cầu quá đáng" về Eo biển Hormuz - nơi từng vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới trước khi Iran đóng cửa eo biển này giữa xung đột.

Những yêu cầu của Iran đối với bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột bao gồm việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của nước này, và chấm dứt các cuộc tấn công của Israel nhắm vào Hezbollah ở Lebanon. Việc mở cửa Eo biển Hormuz cũng là một điểm gây bất đồng.

Trong suốt cuộc xung đột, Iran đã tận dụng đòn bẩy kinh tế toàn cầu bằng cách khẳng định quyền kiểm soát đối với Eo biển Hormuz, đẩy giá dầu tăng vọt và gây áp lực chính trị lên Tổng thống Mỹ Donald Trump khi chi phí nhiên liệu tại Mỹ tăng cao.